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大埔小吃宴20店家出菜每桌3千 因逢疫情限量50桌

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市大埔商圈舉辦大埔小吃宴，將有20家店家響應出菜。記者林敬家／攝影
彰化市大埔商圈舉辦大埔小吃宴，將有20家店家響應出菜。記者林敬家／攝影

彰化市大埔商圈連續3屆都秒殺的大埔小吃宴，今年第四屆主題「聖誕趴歡樂送」，以聖誕大餐的方式，將於12月5日在彰化市延平公園開趴，包括排隊美食大埔臭豆腐、排骨酥、雞捲、炸雞等小吃等20家店都參與，但今年因逢新冠肺炎疫情威脅，桌數減少為50桌，每桌3000元10人份，預計又會引起熱烈訂桌。

彰化縣長王惠美今天出席大埔小吃宴的推廣活動，她說，今年新冠肺炎疫情影響各行各業，但商圈小吃店家屹立不搖，反而新增很多新興商店。這次整合20家店家一起上桌，平常消費者一家一家吃要走20家，來參加小吃宴，只要跑一個地方就能一網打盡。

彰化市大埔商圈發展協會理事長陳雯嘉表示，曾辦到100桌，大約3、4天就被訂完，今年減少訂桌減輕各店家的負擔，這次主題為大埔商圈美食聖誕趴，用餐時只要穿著具聖誕氣息的紅色、白色或紅白相間服裝出席，可獲得歡樂禮。　

今年菜單包括前菜滷菜拼盤（皇品牛肉麵）、純檸檬涼拌青木瓜（泰拌涼拌青木瓜）；主菜無骨蔥油雞（楓康超市）、美式炸雞翅（香味王美式炸雞）、排骨酥（豬貴妃排骨酥）、香酥雞捲（鼎基蛤仔麵）、烤香腸（阿公香腸）、蟹肉手工南瓜豆腐（淺田屋日本料理餐廳）、白菜滷（清溪自助餐）。

另有主食港式鮮肉包（「郎」港式鮮肉包）、綜合炒飯（進爆快炒）、日式壽司（超神鮮）、窯燒手工披薩（窯幸福手工披薩）。

湯品則有腸旺臭豆腐（大埔臭豆腐）、海鮮豆腐鍋（鑫鮮味臭臭鍋）、十全膳食湯品（明美蔘藥行）；甜點有紅豆甜羊羹（即時良品）、紅豆餅（紅豆餅叔叔）；水果有綜合水果盤（詠立水果行）；飲料為黑豆養生茶（圓石禪飲）。

彰化市大埔商圈舉辦大埔小吃宴，包刮臭豆腐等名店將出菜。記者林敬家／攝影
彰化市大埔商圈舉辦大埔小吃宴，包刮臭豆腐等名店將出菜。記者林敬家／攝影
彰化縣長王惠美等人今天一起推廣商圈美食。記者林敬家／攝影
彰化縣長王惠美等人今天一起推廣商圈美食。記者林敬家／攝影

大埔 小吃 新冠肺炎

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