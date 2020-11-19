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竹山牛舞花竹藝燈會耶誕夜點燈 再次點亮老街區的繁榮

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
竹山鎮公所宣布第二屆燈會定名為「2021竹山牛舞花竹藝燈會」，今年耶誕夜正式點燈。圖／本報系資料照片
竹山鎮公所宣布第二屆燈會定名為「2021竹山牛舞花竹藝燈會」，今年耶誕夜正式點燈。圖／本報系資料照片

今年創下50多萬人次的竹山鎮巧巧鼠竹藝燈會，竹山鎮公所宣布第二屆燈會定名為「2021竹山牛舞花竹藝燈會」，有著先前的成功經驗，目前所有燈區、燈座都緊鑼密鼓的籌劃中，預計今年12月24日試點燈，並在跨年夜舉辦開幕儀式，展期至明年2月28日共66天。

竹山鎮長陳東睦表示，竹藝燈會是鎮上的一大盛事，跟往年一樣，全鎮上下都會動起來，目前3000顆彩繪燈籠也交給學校、社團、老人會進行創意繪製，另工藝燈座屆時也會呈現近百座，絕對是一場不能錯過的地方特色燈會，希望大家能一起來參與。

竹山鎮公所表示，為了迎來全國數十萬的遊客，牛舞花竹藝燈會已加緊籌備中，各美食攤位區、工藝攤位、以及茶葉暨農特產品展售攤位都開始接受報名，從即日起到11月27日止開放報名，在竹山鎮內老街區，不只竹山鎮農會前新設置茶葉暨農特產品展售攤位，預計開放9個位置提供廠商來進行擺攤，橫街、大禮路預計設置美食攤位總共60攤。

而擺攤日期是今年12月31日開始每周五、六、日、以及農曆過年初一到初五為止；時間為下午5點到晚上10點，持續到110年2月27日，攤位報名內容可以上竹山鎮公所網站、下載竹山鎮公所app，或連結https://reurl.cc/n0M48D，報名數量過多即採抽籤決定，最後結果將於12月4日公告。

竹山鎮公所宣布第二屆燈會定名為「2021竹山牛舞花竹藝燈會」，今年耶誕夜正式點燈。圖／本報系資料照片
竹山鎮公所宣布第二屆燈會定名為「2021竹山牛舞花竹藝燈會」，今年耶誕夜正式點燈。圖／本報系資料照片

燈會 茶葉

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