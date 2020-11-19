影／教育部和弘光科大打造全國首座長照菁英培育基地
教育部補助3000萬元、弘光科大投入1500萬元打造全國首座長照物理治療菁英培育基地今天揭牌啟用，衛福部長照司長祝健芳表示，期待透過物治基地跨領域培育人才，包括照服員培訓，因為長照服務要靠各領域專業，一起合作，才能以人為中心，擬定完善照顧計畫，她說國發會已修正，原本推估要到2026年台灣才到超高齡社會，每5位國人有一名65歲以上長者，今年已修正提前一年，到2025年台灣就到超高齡社會，只剩5年，如何培訓長照人力很重要，否則遠遠追不到老化速度。
弘光科大校長黃月桂表示，弘光科大大部分系所都是照顧人的健康為主軸，一直關注台灣高齡者身心福祉，據康健雜誌調查，台灣老人過世前平均臥床時間是7年，北歐國家老人是7天，關鍵在活化高齡的觀念和照顧方式，人口高齡化，物理治療人才在長照的需求增加，因此打造這個基地，培育物治人才。
衛福部長照司長祝健芳表示，政府現階段運用長照基金，導入許多預防延緩失智失能課程，包括今年投入15個案，在全國試辦銀髮健身房，明年也支持國民健康署，依此試辦模組再推廣，明年投入2.88億，在全國288處社區，鎖定50歲以上的人到銀髮健身房運動，做好自己健康管理，只有全民一起來，才能面對銀髮海嘯，否則都是到老，自然失能，國家投入再多錢也無法面對此問題，老年生活也會沒有尊嚴。
她說長照後續教育也能加入基地培訓，期待立法院支持日照場地簡化程序，修法後，有長照相關科系高中職以上學校，可免設長照法人，就可設住宿型機構，讓學生有實習場域，法案目前在行政院，將送立法院審議。
教育部技職司專委柯今尉表示，全國目前有3個長照菁英培訓基地，都著重在醫護人員和長照人員培育，今天弘光科大成立的全國第一個物理治療菁英培育基地，是將來長照體系物理治療人才培訓重鎮，希望政府投入資源，讓學校增購設備，學校和業界因這些設備進來，增加教學學習設備和環境，更貼近業界需求，以前物理治療師著重在醫療院所工作，物 療師以後在長照也很重要，包括預防失智失能，體適能規劃。
立法院副院長蔡其昌到場表示，這是全國第一個長照物治菁英培育基地，我國長照再跨一大步，讓活著不再只是看平均數字，更要有品質，他希望在長照制度持續推動下，打造成對老人最友善的國家。
弘光科大物治系主任陳翰裕和計畫共同主持人吳錫昆教授今天介紹導覽剛建置完成的基地，有客觀結構式臨床技能檢定教室、長照評估教室、生活自立支援訓練教室、骨骼肌肉評估教室等內容；
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