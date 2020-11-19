影／教育部和弘光科大打造全國首座長照菁英培育基地

教育部補助3000萬元、弘光科大投入1500萬元打造全國首座長照物理治療菁英培育基地今天揭牌啟用，衛福部長照司長祝健芳表示，期待透過物治基地跨領域培育人才，包括照服員培訓，因為長照服務要靠各領域專業，一起合作，才能以人為中心，擬定完善照顧計畫，她說國發會已修正，原本推估要到2026年台灣才到超高齡社會，每5位國人有一名65歲以上長者，今年已修正提前一年，到2025年台灣就到超高齡社會，只剩5年，如何培訓長照人力很重要，否則遠遠追不到老化速度。

弘光科大校長黃月桂表示，弘光科大大部分系所都是照顧人的健康為主軸，一直關注台灣高齡者身心福祉，據康健雜誌調查，台灣老人過世前平均臥床時間是7年，北歐國家老人是7天，關鍵在活化高齡的觀念和照顧方式，人口高齡化，物理治療人才在長照的需求增加，因此打造這個基地，培育物治人才。

衛福部長照司長祝健芳表示，政府現階段運用長照基金，導入許多預防延緩失智失能課程，包括今年投入15個案，在全國試辦銀髮健身房，明年也支持國民健康署，依此試辦模組再推廣，明年投入2.88億，在全國288處社區，鎖定50歲以上的人到銀髮健身房運動，做好自己健康管理，只有全民一起來，才能面對銀髮海嘯，否則都是到老，自然失能，國家投入再多錢也無法面對此問題，老年生活也會沒有尊嚴。

她說長照後續教育也能加入基地培訓，期待立法院支持日照場地簡化程序，修法後，有長照相關科系高中職以上學校，可免設長照法人，就可設住宿型機構，讓學生有實習場域，法案目前在行政院，將送立法院審議。

教育部技職司專委柯今尉表示，全國目前有3個長照菁英培訓基地，都著重在醫護人員和長照人員培育，今天弘光科大成立的全國第一個物理治療菁英培育基地，是將來長照體系物理治療人才培訓重鎮，希望政府投入資源，讓學校增購設備，學校和業界因這些設備進來，增加教學學習設備和環境，更貼近業界需求，以前物理治療師著重在醫療院所工作，物 療師以後在長照也很重要，包括預防失智失能，體適能規劃。

立法院副院長蔡其昌到場表示，這是全國第一個長照物治菁英培育基地，我國長照再跨一大步，讓活著不再只是看平均數字，更要有品質，他希望在長照制度持續推動下，打造成對老人最友善的國家。