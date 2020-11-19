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小黃公車南投行不行？ 計程車業者仍持觀望不前

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投全縣僅有營業計程車281輛，加上需自負添購刷卡機，業者初步的意願並不高。圖／台中市政府提供
南投全縣僅有營業計程車281輛，加上需自負添購刷卡機，業者初步的意願並不高。圖／台中市政府提供

南投縣偏鄉公車運能不充足，朝野一致希望「小黃公車」居間接駁偏鄉，縣長林明溱原本承諾明年起試辦，並以敬老愛心卡功能增額補助長輩及身心障礙縣民，但統計全縣13鄉鎮僅有營業計程車共281輛，加上業者需自負添購刷卡機，業者初步的意願並不高。

竹山鎮公所指出，小黃公車能兼顧公車服務與計程車機動性，深入偏鄉，服務高齡或行動不便者，因此率先向縣府提出試辦的申請，希望讓原本沒有公車可搭的民眾，能以敬老愛心卡折抵小黃公車費用，進一步紓解偏鄉交通不便的問題。

縣長林明溱說，針對縣內不少連公車都沒行駛的偏遠地區年長身心障礙縣民的乘車需求，縣府早由工務處交通管理科委由逢甲大學規劃推動「小黃公車」，年底就能完成期末報告，將會從明年起選擇偏鄉地區試辦，進一步嘉惠無公車路線行駛的鄉鎮。

南投縣政府指出，目前不只縣內的營業用計程車數量有限，281輛小黃也多分布在人口稠密鄉鎮，未來即使比照台中市的敬老愛心卡補助車資，但南投縣65歲以上長輩及身心障礙民眾約12萬多人，敬老愛心卡目前以公務預算編列一年6000萬元，雖然有持卡者沒有使用，但實際已無節餘，很難同台中市一般全面開放使用。

即使未來同意各鄉鎮試辦小黃公車，業者需自負敬老愛心卡的刷卡機成本，計程車業者的意願並不高，目前經徵詢國內各大聯營車隊，雖有業者願意承擔車機安裝，但需收取車機使用手續費，讓收人不豐的計程車業者仍持觀望態度，卻步不前。

公車 計程車 愛心

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