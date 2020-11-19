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森田生醫周俊旭獲頒最佳企業家 與大葉大學創雙贏

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
大葉大學研發團隊與森田生醫產學合作，開發新原料與新產品。圖／大葉大學提供
大葉大學研發團隊與森田生醫產學合作，開發新原料與新產品。圖／大葉大學提供

彰化縣森田生醫公司與大葉大學產學合作，不斷推陳出新，研發美容保養品，並進軍國際，森田生醫執行長周俊旭今年獲中華創業育成協會評選為年度最佳企業家，周俊旭說，很多研究開發時程長短不一，研發中有高潮有低潮，在第一線的森田很願意支持大葉研發團隊，希望未來繼續創造雙贏。

在美粧市場已佔有一席之地的森田生醫從2011年起就與大葉大學產學合作，執行長周俊旭說，森田生醫的總公司位於彰化，產學合作也要從彰化出發，大葉大學有優秀師資及很有研究精神的研究生，保養品萃取和發酵是未來的趨勢，而不是合成，很感謝大葉大學對原料開發的努力，森田藥粧是個商品化發表平台，產學合作下也讓森田這幾年來發表14項以上的專利技術，這是創造互惠的合作模式。

周俊旭說，研究開發過程中其實很難預期何時會有成果，十個研究中也許也只有1或2個令人滿意的成果，森田未來會繼續給研發團隊更大支持，攜手往前創新，讓世界看見台灣生醫美容產業MIT的軟實力，此次最佳企業家這個獎項不只是對森田生醫的肯定，更是對大葉大學研發成果的肯定。

大葉大學創新育成中心主任、「美粧品與醫美特色研發基地」主持人吳建一表示，在大葉大學創新育成中心與生資學院研發團隊共同輔導下，不論是在提供原料開發、配方設計、技術提升、機能驗證、專利申請等協助，產學攜手共創許多榮耀，不只是取得專利、在國際發明獎獲獎，森田生醫更曾獲頒經濟部潛力中堅企業、小巨人獎等獎，森田生醫醫美級品質美粧產品已打進全球市場，深受消費者喜愛。

參與產學計畫的食品暨應用生物科技學系碩士生詹哲嘉說，跟森田生醫合作讓他們更了解從研發到商品化過程，目前雙方正在合作美粧品原料絲膠蛋白的萃取及應用，蠶絲紡織品在加工蠶繭、收集蠶絲纖維的過程，會產生含有絲膠蛋白的廢液，實驗室一方面研發絲膠蛋白的回收製程，另一方面驗證萃取液的相關機能，研發出更符合產業需求的產品。

大葉大學育成中心吳建一主任(右)與森田生醫周俊旭執行長(中)合作開發新原料。圖／大葉大學提供
大葉大學育成中心吳建一主任(右)與森田生醫周俊旭執行長(中)合作開發新原料。圖／大葉大學提供
大葉大學育成中心吳建一主任(右)領導研發團隊與森田產學合作，森田生醫執行長周俊旭 (左)獲頒最佳企業家。圖／大葉大學提供
大葉大學育成中心吳建一主任(右)領導研發團隊與森田產學合作，森田生醫執行長周俊旭 (左)獲頒最佳企業家。圖／大葉大學提供

大葉大學 醫美 專利

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