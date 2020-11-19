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好市多北台中賣場明開幕車潮洶湧 警秀動線順暢購物

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
好市多北台中賣場明天舉行開幕活動，屆時大量車潮將湧入北屯區松竹路與敦富路及周邊道路，警五分局提醒請欲進場購物之駕駛人，務必配合交通維持計畫所規劃之進、離場動線循序行駛，確保購物交通行程安全順暢。圖／警方提供
好市多北台中賣場明天舉行開幕活動，屆時大量車潮將湧入北屯區松竹路與敦富路及周邊道路，警五分局提醒請欲進場購物之駕駛人，務必配合交通維持計畫所規劃之進、離場動線循序行駛，確保購物交通行程安全順暢。圖／警方提供

好市多北台中賣場預定109年11月20日至29日舉行開幕活動，屆時大量車潮將湧入北屯區松竹路與敦富路及周邊道路，警五分局提醒請欲進場購物之駕駛人，務必配合交通維持計畫所規劃之進、離場動線循序行駛，確保購物交通行程安全順暢。

市警五分局長郭士傑表示：為避免等待進場車輛影響松竹路周邊車流，已規劃交通疏導勤務，加強交通疏導，並籲請民眾依據交通維持計畫，由松竹路進場者，預先於南興路右轉，或由旱溪西路左轉往軍福十九路(南興公園)方向，再轉敦富路直行進入賣場。

賣場汽車停車位810格，每日預估停車數量約3000-5000輛次，好市多業者自11月20日起，自行申聘義交協勤，針對賣場出、入口及周邊重要路段強化疏導作為，引導車輛依規劃動線進、離場，並依交通狀況機動調派。

依交通維持計畫，進場動線規劃如下：1、北屯區(西側)、台中市區(南側)、潭子、豐原區(北側)來向：松竹路→南興路→軍福十九路→敦富路→賣場。2、環中路來向(北側)：環中路→敦富路→敦富九街→南興路→軍福十九路→敦富路→賣場。3、大里、太平、霧峰區(台74線)方向：臺74線(松竹匝道) →松竹路→旱溪西路→軍福十九路→敦富路→賣場。離場動線則由南興北一路往敦富東街方向離開，避免與進場動線發生衝突。

另外，松竹路與敦富路口目前施作下水道工程，占用松竹路東向西行外側車道，工期至110年2月，為維護交通秩序，交通局配合於該路口雙向設置禁止左轉標誌，以免左轉車流影響交通順暢，提醒民眾務必遵守交通規則及行車安全。

好市多北台中賣場明天舉行開幕活動，屆時大量車潮將湧入北屯區松竹路與敦富路及周邊道路，警五分局提醒請欲進場購物之駕駛人，務必配合交通維持計畫所規劃之進、離場動線循序行駛，確保購物交通行程安全順暢。圖／警方提供
好市多北台中賣場明天舉行開幕活動，屆時大量車潮將湧入北屯區松竹路與敦富路及周邊道路，警五分局提醒請欲進場購物之駕駛人，務必配合交通維持計畫所規劃之進、離場動線循序行駛，確保購物交通行程安全順暢。圖／警方提供

好市多 台中市

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