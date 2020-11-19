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彰化百寶村結束營業 無預警宣佈今天最後一天商品出清
彰化縣埤頭鄉農會經營的百寶村昨天在臉書貼出「彰化百寶村結束營業」，只剩今天最後一天營運，現場商品優惠出清，因是無預警的宣佈百寶村只營業到11月19日，讓大家非常吃驚。
不過農會隨後又說明「百寶村內部將再做整理，將來會以新面貌重新跟大家見面」，彰化百寶村是埤頭農會改造老穀倉成為展售農特產品的旗鑑店，農會還曾請來人氣插畫家為百寶村彩繪，也成為在地人氣打卡地景。
百寶村11月初還公告有全館周年慶活動折扣到11月30日，打折的項目包括有工藝品、生活用品、食品類等，並有滿千送滿額禮活動，後來再貼出第二波特惠襪類、帽子、與食品類8折，吸引不少人採購，但昨天突貼出公告「明天為百寶村營運最後一天」，讓大家非訝異。
網友說「不是假日還來不及去買」、「我們相遇的地方就這樣掰了？」，雖然農會後又澄清是暫時停止營業，內部會再做整理，但未來到底會做何用途？會有何新面貌引起地方議論，今天最後一天營業勢必會吸引更多人潮來做最後回顧。
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