彰化百寶村結束營業 無預警宣佈今天最後一天商品出清

彰化縣埤頭鄉農會經營的百寶村昨天在臉書貼出「彰化百寶村結束營業」，只剩今天最後一天營運，現場商品優惠出清，因是無預警的宣佈百寶村只營業到11月19日，讓大家非常吃驚。

不過農會隨後又說明「百寶村內部將再做整理，將來會以新面貌重新跟大家見面」，彰化百寶村是埤頭農會改造老穀倉成為展售農特產品的旗鑑店，農會還曾請來人氣插畫家為百寶村彩繪，也成為在地人氣打卡地景。

百寶村11月初還公告有全館周年慶活動折扣到11月30日，打折的項目包括有工藝品、生活用品、食品類等，並有滿千送滿額禮活動，後來再貼出第二波特惠襪類、帽子、與食品類8折，吸引不少人採購，但昨天突貼出公告「明天為百寶村營運最後一天」，讓大家非訝異。