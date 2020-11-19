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彰化百寶村結束營業 無預警宣佈今天最後一天商品出清

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣埤頭鄉農會經營的百寶村今天在臉書貼出「彰化百寶村結束營業」，只剩明天最後一天營運，現場商品優惠出清，因為是無預警的宣佈只營業到11月19日讓大家非常吃驚。圖／翻攝自百寶村臉書
彰化縣埤頭鄉農會經營的百寶村今天在臉書貼出「彰化百寶村結束營業」，只剩明天最後一天營運，現場商品優惠出清，因為是無預警的宣佈只營業到11月19日讓大家非常吃驚。圖／翻攝自百寶村臉書

彰化縣埤頭鄉農會經營的百寶村昨天在臉書貼出「彰化百寶村結束營業」，只剩今天最後一天營運，現場商品優惠出清，因是無預警的宣佈百寶村只營業到11月19日，讓大家非常吃驚。

不過農會隨後又說明「百寶村內部將再做整理，將來會以新面貌重新跟大家見面」，彰化百寶村是埤頭農會改造老穀倉成為展售農特產品的旗鑑店，農會還曾請來人氣插畫家為百寶村彩繪，也成為在地人氣打卡地景。

百寶村11月初還公告有全館周年慶活動折扣到11月30日，打折的項目包括有工藝品、生活用品、食品類等，並有滿千送滿額禮活動，後來再貼出第二波特惠襪類、帽子、與食品類8折，吸引不少人採購，但昨天突貼出公告「明天為百寶村營運最後一天」，讓大家非訝異。

網友說「不是假日還來不及去買」、「我們相遇的地方就這樣掰了？」，雖然農會後又澄清是暫時停止營業，內部會再做整理，但未來到底會做何用途？會有何新面貌引起地方議論，今天最後一天營業勢必會吸引更多人潮來做最後回顧。

彰化縣埤頭鄉農會經營的百寶村曾請來人氣插畫家為百寶村內外彩繪，也成為在地人氣打卡地景，無預警的宣佈只營業到11月19日讓大家非常吃驚。圖／翻攝自百寶村臉書
彰化縣埤頭鄉農會經營的百寶村曾請來人氣插畫家為百寶村內外彩繪，也成為在地人氣打卡地景，無預警的宣佈只營業到11月19日讓大家非常吃驚。圖／翻攝自百寶村臉書
彰化縣埤頭鄉農會經營的百寶村在臉書貼出「彰化百寶村結束營業」，只剩最後一天營運，現場商品優惠出清，因為是無預警的宣佈只營業到11月19日讓大家非常吃驚。圖／翻攝自百寶村臉書
彰化縣埤頭鄉農會經營的百寶村在臉書貼出「彰化百寶村結束營業」，只剩最後一天營運，現場商品優惠出清，因為是無預警的宣佈只營業到11月19日讓大家非常吃驚。圖／翻攝自百寶村臉書

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