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彰南運動中心到底何時要開放？預計2021年3月前開放營運

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣斥資4億7000萬元興建的彰南運動中心預計明年初開放營運，有全國首創的景觀跑道。記者林宛諭／攝影
彰化縣斥資4億7000萬元興建的彰南運動中心預計明年初開放營運，有全國首創的景觀跑道。記者林宛諭／攝影

彰化縣斥資4億7000萬元興建的彰南運動中心原本預計今年底啟用，建商趕工完工，今天縣議員進行考察，由於有全國首創的景觀跑道，及游泳池、綜合球場、體適能中心等六大核心設施，讓各界期待，但因目前還未完成驗收，預計明年3月前才可能開放營運。

由於現今空氣品質不佳，許多民眾都改以室內運動，豪華的彰南運動中心特別令人期待，今天彰化縣議會第四審查小組縣議員賴澤民、賴清美等人會同縣府教育處、工務處等單位進行會勘。

彰南運動中心是彰北國民運動中心的2.5倍大，基地面積高達6470坪，除了有游泳池、綜合球場、羽球場、桌球室、韻律教室及體適能中心等六大核心設施，有全國首創结合户外公園意象的景觀跑道，游泳池還有水療按摩、蒸氣室、烤箱與親子區，未來還會開最近最夯的飛輪、空中瑜伽等課程，還有為兒童設計的寶貝龍體能室，並規畫有啟蒙射箭特色課程。

賴澤民說，彰南國民運動中心自2017年動土至今已三年多，員林市及周邊鄉鎮民眾非常期待，希望可以早日驗收完開放給民眾使用；賴清美說，運動中心完成後一定要來體驗看看。

彰南國民運動中心原本預計今年3月完工，今年底開放營運，但完工期一延再延，興亞營建商發言人卓政懋表示，施工期間受疫情影響普遍有缺工和建材成本增加情形，但他們一一克服，營建團隊也曾拿下公共工程金安獎等殊榮，雖工程也一再變更設計等，但他們對工程品質更加要求，現在已完工，也希望能盡快驗收完工。

教育處處長陳逸玲表示，彰南國民運動中心目前由工務處驗收中，預計11月底前複驗，並於12月底前移交教育處辦理委外點交，點交完成後委外廠商將於2個月內完成室內裝修、體適能中心器材設備進場、人員招聘、教育訓練等，預計於明年3月前開館營運。

彰化縣斥資4億7000萬元興建的彰南運動中心已完工，游泳池還有蒸氣室、烤箱與親子區等。記者林宛諭／攝影
彰化縣斥資4億7000萬元興建的彰南運動中心已完工，游泳池還有蒸氣室、烤箱與親子區等。記者林宛諭／攝影
彰化縣斥資4億7000萬元興建的彰南運動中心已完工，游泳池還有水療按摩池、蒸氣室、烤箱與親子區等。記者林宛諭／攝影
彰化縣斥資4億7000萬元興建的彰南運動中心已完工，游泳池還有水療按摩池、蒸氣室、烤箱與親子區等。記者林宛諭／攝影
彰化縣斥資4億7000萬元興建的彰南運動中心已完工，今天縣議員進行考察，希望能儘速開放營運給民眾使用。記者林宛諭／攝影
彰化縣斥資4億7000萬元興建的彰南運動中心已完工，今天縣議員進行考察，希望能儘速開放營運給民眾使用。記者林宛諭／攝影

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