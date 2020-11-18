狗狗拖車趣味賽 麗寶落羽松狗Party 11月21日登場

麗寶落羽松祕境本月21日將舉辦「Let’s狗party」，有專為毛小孩設計的蛋糕、狗狗拖車趣味活動，成功過關能免費獲得寵物好禮，限量30組報名。

麗寶落羽松祕境除了吸引許多人拍網美照與婚紗取景外，也受到親子與寵物族群的喜愛，落羽松將開放日期延長至11月22日，麗寶Outlet Mall定期舉辦的Let’s狗party也移至麗寶落羽松祕境舉辦，報名費為每人350元，可參加活動，還包含落羽松祕境門票、天空之夢摩天輪搭乘券一張。