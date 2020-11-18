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狗狗拖車趣味賽 麗寶落羽松狗Party 11月21日登場
麗寶落羽松祕境本月21日將舉辦「Let’s狗party」，有專為毛小孩設計的蛋糕、狗狗拖車趣味活動，成功過關能免費獲得寵物好禮，限量30組報名。
麗寶落羽松祕境除了吸引許多人拍網美照與婚紗取景外，也受到親子與寵物族群的喜愛，落羽松將開放日期延長至11月22日，麗寶Outlet Mall定期舉辦的Let’s狗party也移至麗寶落羽松祕境舉辦，報名費為每人350元，可參加活動，還包含落羽松祕境門票、天空之夢摩天輪搭乘券一張。
麗寶樂園渡假區表示，Let’s狗party活動將從11月21日下午2點在麗寶落羽松祕境開始，特別舉辦聖誕拖車競賽，狗狗只要順利拉著小拖車抵達終點，拖車內的物品沒有掉落，即可獲得該零食或玩具做為聖誕禮物，最快的前3名還可獲得麗寶樂園免費門票，只限量30組毛孩參加，前20組報名並於當日報到即加贈電影十二夜特映票2張。
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