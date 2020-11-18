彰化後花園步道整修 八卦山天空步道封閉2出口

國旅盛行，各登山步道吸引人潮，彰化縣政府爭取交通部觀光局補助，改善國立彰化生活美學館至水利資源處周邊現有步道，即日起到明年2月26日封閉彰化市八卦山天空步道6號及7號出口，管制施工區域，避免民眾闖入，以確保安全。

城觀處指出，天空步道6號及7號出口封閉期間，民眾走到封閉區前須原路線折返，或改由天空步道5號出口改道繞行，縣府會督促包商如期完工。

彰化市八卦山成功營區和台語文化園區的周邊步道時常有居民散步、遊客活動，是彰化市居民的後花園，但因路徑破損不堪，縣府將啟動修繕工程，縣府城觀處指出，工程包括台語文文化園區和原成功營區綠色學習營地周邊損壞步道，也一併改善公園路南郭坑溪沿線的木棧道。