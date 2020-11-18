菇農申請溫網室補助不再限材質 但遮光率需達90%

農糧署中區分署上午針對菇農申請菇類溫網室公告新的調整補助項目，調整設施型計畫以符合菇農實際培植情形，當場獲得魚池鄉農會及現場菇農的鼓掌叫好，大讚在行政院中辦的督促下，有把農民需求放心中，讓中部地區菇農心中大石頭放下了。

行政院中辦蔡培慧指出，菇類納入今年度設施補助項目立意雖佳，菇農對計畫怎麼申請、溫網室的規格或材料、原地重蓋或移地重建，涉及的建築程序也都不清楚，因而衍生出許多糾紛，對政府的美意也大打折。

農糧署作物組長陳立儀表示，調整後的推動設施型農業計畫補助原則，只要是香菇、木耳、草菇、洋菇的舊有設施汰舊換新，不論是原址重建還是舊地拆除移地重建都可申請補助；另外，菇農最關心的溫網室搭建方式及材料，未來只要是遮光率達90%，屋頂遮光資材不限任何材質。