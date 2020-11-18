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日月潭水域遊憩活動稽查啟動 違規者全面開罰

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
SUP立式划槳亂象不斷，上周六日月潭業者竟違規帶遊客闖入航道，及台電限制活動水域看煙火，遭人投訴檢舉。圖／讀者提供
SUP立式划槳亂象不斷，上周六日月潭業者竟違規帶遊客闖入航道，及台電限制活動水域看煙火，遭人投訴檢舉。圖／讀者提供

近期適逢日月潭花火音樂嘉年華舉辦期間，為維護水域遊憩活動安全，避免再發生遊客搭乘立槳板等浮具，私下違規前往管制水域情況，日月潭國家風景區管理處近來會同台電、南投縣政府、集集分局等單位，於日月潭水庫水域進行水域遊憩活動夜間聯合稽查，展現加強水域遊憩活動安全的決心。

日管處表示，近日出動巡邏艇的聯合稽查，分別前往水社碼頭、玄光碼頭、拉魯島附近水域及月潭水域，稽查重點包括，是否違反水域遊憩活動範圍、有無投保責任保險或傷害保險、是否配置合格救生員及有無違反水域遊憩活動種類等項目，雖無再發現水域遊憩活動違規行為，但聯合稽查將持續實施。

日管處處長洪維新強調，未來如發現日月潭水域遊憩活動再有違反水域遊憩活動範圍情形，如經稽查或水域巡查人員發現違規事實，將依發展觀光條例裁罰新台幣1萬元至15萬元不等，呼籲民眾切勿以身試法。

日月潭水域管理單位台電公司也指出，為防止水域遊憩活動違規，未來不排除針對各個水域遊憩活動範圍加以明確標示，且水域使用是採個別申請，只要一接到違規的明確事實告發，一定會移請水利署依法開罰。

立式划槳是近來日月潭水域最熱門的水上遊憩活動，日管處近日出動巡邏艇進行聯合稽查。圖／日管處提供
立式划槳是近來日月潭水域最熱門的水上遊憩活動，日管處近日出動巡邏艇進行聯合稽查。圖／日管處提供
立式划槳是近來日月潭水域最熱門的水上遊憩活動，日管處近日出動巡邏艇進行聯合稽查。圖／日管處提供
立式划槳是近來日月潭水域最熱門的水上遊憩活動，日管處近日出動巡邏艇進行聯合稽查。圖／日管處提供
立式划槳是近來日月潭水域最熱門的水上遊憩活動，日管處近日出動巡邏艇進行聯合稽查。記者黑中亮／攝影
立式划槳是近來日月潭水域最熱門的水上遊憩活動，日管處近日出動巡邏艇進行聯合稽查。記者黑中亮／攝影

日月潭 碼頭 台電

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