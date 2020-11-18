草屯鎮公車新路線下周一通車 照顧鎮民外出並轉乘

在缺乏公共交通工具下，在鎮民的引頸期盼下，草屯鎮上午宣布路西二路線11月23日開始通車後，這條聯通鎮區重要各站的民行巴士路線，可讓鎮民可以透過搭乘，讓生活上不論就醫或購物都能更加便利。

草屯鎮公所表示，路西二路線由公所出發後，行經至復興里走復興路到復興、碧峰、碧洲里再到紅瑤社區、佑民醫院、公有市場及寶島時代村做環形路線，由公路總局補助90%費用，共約新台幣526萬餘元，讓人口逼近10萬的草屯鎮，終於有了自己的公車，提升公共運輸品質。

草屯鎮是南投縣第6個有幸福巴士的鄉鎮，主要是因彰化客運因駕駛員不足，及營運成本考量，一直表達將停駛6922路線公車，今年一度表達路線營運許可證到期後不再續營，讓南投縣政府為給予鎮民外出的行的方便，向中央申請購車補助，未來並給予部分的營運經費。