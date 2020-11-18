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公所清潔車使用頻率高 彰化約40輛老車排隊等汰換

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
7年級生戴秋萍是彰化是唯一的清潔車輛女駕駛，今天分享工作經驗。記者林敬家／攝影
7年級生戴秋萍是彰化是唯一的清潔車輛女駕駛，今天分享工作經驗。記者林敬家／攝影

公所垃圾車使用量大，一般使用年限達12年以上或達25萬公里里程才能申請中央補助汰換，彰化縣為保障清潔人員安全，今年向環保署申請補助1億729萬多元，一次汰換52輛垃圾車、資源回收等車輛，是十幾年來汰換車輛陣容最壯大的一年。

彰化縣長王惠美與環境保護署副署長蔡鴻德今天出席環保車輛授車儀式，王惠美說，清潔隊工作包羅萬象，今年受到新冠肺炎威脅，環保局召集各清潔隊組成本縣防疫消毒大隊，各公所有306人響應，出動消毒次數達6955人次，人數與消毒次數都是六都外各縣市之冠，所獲得的獎勵金也是六都外第一位。

環保署近年針對地方政府換購低碳垃圾車原則上補助車齡超過12年以上的車輛，另針對地方政府財力、行駛里程數、廢氣排放標準等採競爭型機制評比。

蔡鴻德表示，今年爭取到一筆預算，可提供較多的車輛汰換，希望未來能縮短汰換年限，讓鄉鎮有更好的車輛服務民眾，台灣在資源回收成果是全世界第二名，做到垃圾不落地，這都是地方清潔隊協助幫忙才能達成。

彰化縣目前有232輛垃圾車使用中，但垃圾車使用率高，每天大街小巷跑，公所不斷有汰換車需求，彰化縣今年度以縣款以及公所配合款加上環保署補助共達1億3337萬多元，採購24輛垃圾車、16輛資源回收車、8輛廚餘轉運車、3輛抓斗車及1輛清溝車，環保局統計，今年大批車輛汰換後，全縣仍有有約40輛垃圾車達12年的車輛排隊補助汰換。

彰化縣府今天也頒發獎狀及禮券表揚28名今年度各鄉鎮市模範清潔人員，有清潔隊員曾為民眾從整車垃圾中尋獲金飾、現金，甚至是假牙，其中有4人服務年資已經超過30年，田尾鄉張瑋真、二林鎮紀春田、二水鄉陳學良及北斗鎮傅詳詍等4人獲環保署肯定入選今年度全國模範清潔人員。

彰化縣今年汰換52輛垃圾車、資源回收等車輛，是十幾年來汰換車輛陣容最壯大的一年。記者林敬家／攝影
彰化縣今年汰換52輛垃圾車、資源回收等車輛，是十幾年來汰換車輛陣容最壯大的一年。記者林敬家／攝影
彰化多個公所今天獲得新的垃圾車，相當開心。記者林敬家／攝影
彰化多個公所今天獲得新的垃圾車，相當開心。記者林敬家／攝影
彰化縣舉行慶祝清潔隊員節，表揚模範清潔人員以舉行環保車輛授車。記者林敬家／攝影
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垃圾車 環保署

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