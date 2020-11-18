快訊

中天不續照 藍委批NCC箝制新聞自由「太狠了」

七位委員全數通過！NCC重大決定：中天新聞台不予換照

聽新聞
test
0:00 / 0:00

走七彩吊橋再到東埔泡湯 林明溱大推遊信義兩天一夜

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
信義鄉七彩吊橋開放近半年來，已帶來16萬6000多人次的觀光人潮。圖／本報系資料照片
信義鄉七彩吊橋開放近半年來，已帶來16萬6000多人次的觀光人潮。圖／本報系資料照片

信義鄉七彩吊橋開放近半年來，已帶來16萬6000多人次的觀光人潮，門票收入1250萬元，但縣議員全文才指出，七彩吊橋雖為地方帶來商機，但也影響到當地交通，加上歲末賞梅季節也即將到來，盼縣府提早提出應對措施，縣長林明溱表示，將推出雙龍、東埔兩天一夜遊，提供遊客更優質的遊憩體驗。

林明溱指出，七彩吊橋為雙龍地區帶來人潮與商機，確實也為地方交通帶來不便，不但向居民致歉外，觀光處依據東埔歷史文化打造的「白鹿傳奇」地標，各項新建工程預計月底完工，屆時煥然一新的東埔溫泉、新落成的溫泉廣場及新地標，將於12月5日溫泉季開幕。

林明溱並說，針對聞名全國的東埔溫泉，縣府爭取到內政部營建署「前瞻計畫」補助新台幣3億元，努力再現溫泉區新風貌，溫泉季開幕當天就會呈現在大家眼前，歡迎大家到南投漫步山中七彩吊橋，到東埔泡優質溫泉，除景區環境改善塑造以外，交通部觀光局台灣好行「東埔線」公車已於8月開通，遊客往返東埔的交通更為便利。

信義鄉公所表示，建議遊客不只來挑戰瀑布吊橋，鄉內即將完成綠色生態路網的道路及街區閒置空間綠美化｣等多項綠美化工程的優化，不妨多停留一夜，前往東埔溫泉區泡湯。

南投東埔溫泉區泉質屬弱鹼性碳酸泉，溫度約為攝氏48度，水質透明純淨。圖／本報系資料照片
南投東埔溫泉區泉質屬弱鹼性碳酸泉，溫度約為攝氏48度，水質透明純淨。圖／本報系資料照片

溫泉季 吊橋 林明溱

延伸閱讀

南投香蕉滯銷價跌 縣府協助收購並改善山區用水問題

南投七彩吊橋旅遊交通亂象引民怨 林明溱致歉

南投縣敬老愛心卡放寬 年底也可以搭計程車

力推食安自治條例擋萊豬 林明溱：不報中央核定

相關新聞

走七彩吊橋再到東埔泡湯 林明溱大推遊信義兩天一夜

信義鄉七彩吊橋開放近半年來，已帶來16萬6000多人次的觀光人潮，門票收入1250萬元，但縣議員全文才指出，七彩吊橋雖為...

公所清潔車使用頻率高 彰化約40輛老車排隊等汰換

公所垃圾車使用量大，一般使用年限達12年以上或達25萬公里里程才能申請中央補助汰換，彰化縣為保障清潔人員安全，今年向環保...

中捷粉絲得償所願 小綠綠、晴天傘開賣啦！

台中捷運綠線即日起至12月15日試營運，12月19日正式營運。台中捷運公司今公布周邊商品，如小綠綠迴力車、中捷晴天傘開賣...

南投香蕉滯銷價跌 縣府協助收購並改善山區用水問題

今年少颱風，加上雨量少，農業用水不足，而南投水果盛產供過於求，香蕉收購價只剩每公斤11元，南投縣議員簡賜勝、洪文科等人，...

中捷傳夾傷 月台開門時間將延長

台中捷運綠線前天起試營運，民眾試乘踴躍，但昨天也發生89歲老翁下車時，撞及月台匣門造成擦挫傷事件。中捷經過檢討，考慮試營...

朝陽科大設USR基地 助鄉鎮創生

為落實大學社會責任，朝陽科大今年成立實踐基地，並在台中、彰化、南投、雲林、苗栗執行9個計畫（大學社會責任實踐計畫，簡稱U...

彰縣府鼓勵 青年返鄉養羊種豆

人口外移及老年化，造成社區沒落，公部門近年鼓勵青年走進社區，創造地方特色，彰化縣有青年返鄉承接自家畜牧場，打造羊肉爐品牌...

南投敬老卡 年底可望搭計程車

南投縣敬老愛心卡符合資格12萬人，使用率卻只有3成，南投縣議員曾振炎昨天說，愛心卡使用率低主要是偏鄉公車路線少，有愛心卡...

台中公車優惠市民 下月起綁卡

台中市明年公車新政策，雙十公車（搭公車前10公里免費丶票價上限10元）僅優惠市民使用，市府12月1日起啟動綁卡作業，交通...

展示土石流防治工法 水保局南投風水坪戶外教室受歡迎

農委會水土保持局南投分局長陳榮俊表示，水保局目前在全國有18處戶外教室，南投分局風水坪戶外教室以土石流防治工法為主，有豐...

台中市空汙改善 台電建議市長協助推動新建燃氣機組

台中市政府力推「藍天白雲計畫」改善空品，今年前10個月PM2.5較去年同期降低，空品不良天數也較去年減少。台電今表示，台...

921強震埔里停水停電 喝水洗澡全靠沈家愛心湧泉

南投縣埔里鎮早年水資源豐富，且有多處湧泉，享「埔里出好水」美譽，但隨氣候、土地或產業型態等變遷，湧泉逐漸消失，當地文史工...

熱門新聞

政壇惋惜！基隆連任4屆現任議員楊石城今胰臟癌病逝

台中捷運試營運首日傳老婦迷途 捷運警察10分鐘找到人

癌逝議員楊石城送愛心便當10載 里長：謝謝為弱勢付出

網友搭中捷給好評 曝唯一缺點「高架化像文湖線、尖峰易擠」

嘉義最新網美景點曝光! 竟然是用「這個」做的

嘉縣議員批：房價飆漲年輕人買不起 縣府居住正義做半套

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。