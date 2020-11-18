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走七彩吊橋再到東埔泡湯 林明溱大推遊信義兩天一夜
信義鄉七彩吊橋開放近半年來，已帶來16萬6000多人次的觀光人潮，門票收入1250萬元，但縣議員全文才指出，七彩吊橋雖為地方帶來商機，但也影響到當地交通，加上歲末賞梅季節也即將到來，盼縣府提早提出應對措施，縣長林明溱表示，將推出雙龍、東埔兩天一夜遊，提供遊客更優質的遊憩體驗。
林明溱指出，七彩吊橋為雙龍地區帶來人潮與商機，確實也為地方交通帶來不便，不但向居民致歉外，觀光處依據東埔歷史文化打造的「白鹿傳奇」地標，各項新建工程預計月底完工，屆時煥然一新的東埔溫泉、新落成的溫泉廣場及新地標，將於12月5日溫泉季開幕。
林明溱並說，針對聞名全國的東埔溫泉，縣府爭取到內政部營建署「前瞻計畫」補助新台幣3億元，努力再現溫泉區新風貌，溫泉季開幕當天就會呈現在大家眼前，歡迎大家到南投漫步山中七彩吊橋，到東埔泡優質溫泉，除景區環境改善塑造以外，交通部觀光局台灣好行「東埔線」公車已於8月開通，遊客往返東埔的交通更為便利。
信義鄉公所表示，建議遊客不只來挑戰瀑布吊橋，鄉內即將完成綠色生態路網的道路及街區閒置空間綠美化｣等多項綠美化工程的優化，不妨多停留一夜，前往東埔溫泉區泡湯。
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