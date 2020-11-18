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中天不續照 藍委批NCC箝制新聞自由「太狠了」

七位委員全數通過！NCC重大決定：中天新聞台不予換照

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中捷粉絲得償所願 小綠綠、晴天傘開賣啦！

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
中捷與在地企業合作，推出晴天傘。圖／中捷提供
中捷與在地企業合作，推出晴天傘。圖／中捷提供

台中捷運綠線即日起至12月15日試營運，12月19日正式營運。台中捷運公司今公布周邊商品，如小綠綠迴力車、中捷晴天傘開賣啦！試營運期間逢周六及周日上午11點到下午4點，在高鐵台中站1號出口捷運出入口意象區將推出「小綠綠福利社」花車展售。

台中捷運公司表示，販售商品包括以綠線列車為設計意象的小綠綠迴力車、小綠綠出沒中卡套、鐵道守護者為造型的鑰匙圈，另中捷「等待中的幸福」動漫角色化身徽章同步銷售。中捷以台中知名景點為設計元素，推出城市意象A4資料夾。

中捷公司指出，中捷晴天傘是與在地企業大振豐洋傘合作，象徵有捷運不管艷陽或下雨，中捷都為你撐起一片晴天。

中捷表示，日後通車紀念商品則可在車站販賣機買到，授權商品會在便利商店、書局、觀光景點伴手禮店與經銷商通路等。

中捷粉絲許願已久的「小綠綠」。圖／中捷提供
中捷粉絲許願已久的「小綠綠」。圖／中捷提供
中捷推出城市意象料夾。圖／中捷提供
中捷推出城市意象料夾。圖／中捷提供
中捷粉絲許願已久的「小綠綠」。圖／中捷提供
中捷粉絲許願已久的「小綠綠」。圖／中捷提供

台中捷運

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