中捷粉絲得償所願 小綠綠、晴天傘開賣啦！

台中捷運綠線即日起至12月15日試營運，12月19日正式營運。台中捷運公司今公布周邊商品，如小綠綠迴力車、中捷晴天傘開賣啦！試營運期間逢周六及周日上午11點到下午4點，在高鐵台中站1號出口捷運出入口意象區將推出「小綠綠福利社」花車展售。

台中捷運公司表示，販售商品包括以綠線列車為設計意象的小綠綠迴力車、小綠綠出沒中卡套、鐵道守護者為造型的鑰匙圈，另中捷「等待中的幸福」動漫角色化身徽章同步銷售。中捷以台中知名景點為設計元素，推出城市意象A4資料夾。

中捷公司指出，中捷晴天傘是與在地企業大振豐洋傘合作，象徵有捷運不管艷陽或下雨，中捷都為你撐起一片晴天。