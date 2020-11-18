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南投香蕉滯銷價跌 縣府協助收購並改善山區用水問題

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣山坡地冬季缺水問題嚴重，縣議員要求縣府應設法改善，解決缺水問題。記者江良誠／攝影
南投縣山坡地冬季缺水問題嚴重，縣議員要求縣府應設法改善，解決缺水問題。記者江良誠／攝影

今年少颱風，加上雨量少，農業用水不足，而南投水果盛產供過於求，香蕉收購價只剩每公斤11元，南投縣議員簡賜勝、洪文科等人，希望縣府能補助香蕉收購價到每公斤15元，減少農民損失，接下來柳橙、柑橘也即將採收，希望縣府能預作準備，免得農民心血泡湯。

南投縣長林明溱說，香蕉成熟後只能存放3天就爛掉，柳橙和柑橘採收後可以放置3到4周。如果農會因為數量太多無法全部採購，縣府會和農會研究先採購，做成罐頭或製成果汁，農作物產量過剩，縣府有責任幫助農民，補助農民度過困境。

簡賜勝說，南投香蕉盛產滯銷嚴重，最低曾跌到每公斤8元，幾乎腰斬，現在回升到11元，農民生活可能受影響，縣府應提供補助也要幫助促銷。而中寮鄉環鄉道路開通後交通方便，可輔導農民轉型為觀光果園，讓遊客到中寮旅遊、採果，減輕水果盛產壓力。

林明溱說，縣府考慮編經費採購香蕉後送至長照機構或營養午餐給長者與學童享用，增加銷售通路，同時也和各鄉鎮農會合作，將香蕉、柳橙、柑橘等水果加工製成罐頭、果汁，增加銷售通路。

農業處長陳瑞慶說，今年沒有颱風、雨量少，水果產量大供過於求，縣府也配合農糧署啟動收購機制來穩定價格、補助國際行銷費用、協助做成加工品，補助加工費等方案。至於稻田可能休耕問題，桃竹苗和南部部分稻田已經休耕，南投未實施休耕，南投主要為山區和山坡地，目前同樣面臨缺水問題，也爭取中央協度調度用水，改善冬季缺水問題。

農民 香蕉

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