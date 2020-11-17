台中市空汙改善 台電建議市長協助推動新建燃氣機組

台中市政府力推「藍天白雲計畫」改善空品，今年前10個月PM2.5較去年同期降低，空品不良天數也較去年減少。台電今表示，台中市民非常渴望空品改善的成果能延續，為此台電願向市長盧秀燕獻策，希望市長應該協助台電全力推動新建燃氣機組，讓燃氣機組儘速上線，屆時台中電廠將有不特定4部機組轉為備用，除了用煤量可以大幅減少，排放量降低更可改善空品，市民也才能進一步擁有更好的空氣。

盧秀燕今天在市政會議上提及今年前10月PM2.5平均較去年已改善2.2微克，且今年空品不良天數比去年少15天，顯然藍天白雲計畫奏效。台電為此發出新聞稿表示，台中電廠近年來持續減煤與完成空污防制設施改善，對於空品也有貢獻，「市長關切空品，也在乎市民期望，台電深感認同，也願意以實際作為支持市長」。

台電強調，市民期待的空品改善不應是曇花一現，台中市空品改善的成果如何延續，需要各界一起努力。台電因此建議，維持甚至擴大減煤及減排的成果，必須推動新建燃氣機組計畫。

台電說，讓燃氣機組儘快上線，屆時將有不特定的4部燃煤機組轉為備用，且備用機組啟用條件受到重重限制，只在少數特殊的緊急狀況下才能使用，如此既能減煤減排，也能保有調度彈性，希望市長能協助推動新建燃氣機組計畫。

但盧秀燕日前曾說，台中火力發電廠有10部機組、5支煙囪，長期以來都是全台最大發電機組，供應全國用電，但因電廠是燒煤，製造很多空氣污染物，影響中部的空氣品質，如果台電無法改進燃煤方式，且在原10部機組之外再加機組，台中人、中部人是無法接受的。

台中市環保局也指出，市府支持「汰舊換新」，但反對中火機組只增不減計畫。台電規劃再加2部燃氣機組的同時，應承諾老舊燃煤機組除役機制，正視中部人維護空氣品質的訴求。