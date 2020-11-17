921強震埔里停水停電 喝水洗澡全靠沈家愛心湧泉

南投縣埔里鎮早年水資源豐富，且有多處湧泉，享「埔里出好水」美譽，但隨氣候、土地或產業型態等變遷，湧泉逐漸消失，當地文史工作者潘樵與社區合作田野調查，出版「埔里枇杷城湧泉」專書，除留存紀錄，也盼地方重視湧泉資源。

潘樵指出，埔里盆地因地勢低，水脈匯聚，早期擁有豐富水資源，其中「枇杷城」枇杷、杷城2里更擁五港泉、虎泉等多處湧泉，但因多數泉區位在私人土地，隨產業改變、產權易主及氣候變遷等因素，湧泉逐漸消失，因此調查保存相關文史。

枇杷里五港泉旁的慈恩社區發展協會前年更提出社區湧泉導覽計畫，並邀請潘擔任授課教師，同時也著手進行湧泉田野調查，唯當地湧泉眾多，因此後依地形地貌、背後人文故事等進行紀錄，並將其圖文資料集結成「埔里枇杷城湧泉」專書。

潘樵說，帶社區居民分工進行田野調查，最後收錄18處湧泉，依地形泉況條件的像是終年不斷湧泉，且冒出碳酸氣泡的「五港泉」田家池塘，是枇杷里面積最大保存最完整的湧泉；以及在犁頭尖聚落後山腰的虎頭山湧泉等指標性湧泉。

此外，像在寶湖街「沈家愛心泉」當年在921地震後，全鎮停水停電，沈姓家族因此提供住家後方水井，不僅讓人免費取水，甚至還熱心劈材燒水，讓災民能洗個舒服熱水澡，「以泉行善」的故事至今讓人津津樂道，也值得記錄傳頌。