國產十大百合花 即起至12月6日在台中國際花毯節亮相
2020新社花海暨台中國際花毯節本月14日登場，4天內已有約40萬人次參觀，今年首次安排百合花展館，還有花藝作品「愛你愛你百年好合」與「我的快樂就是想你」 等浪漫作品，歡迎遊客12月6日前參觀。
新社花海暨台中國際花毯節本月14日登場，運用花卉打造大型迷宮，現場設有「百合花展館」、「金門特產」、「青農特區」及「山城農產推廣」4大主題及農特產品行銷區。
農糧署長胡忠一今天到展場參觀，他說百合花季每年11月到隔年5月，目前以國內市場為主，今年受疫情影響，原本花價不理想，後來政府推廣學童花藝教育，擴大通路，巡迴各地銷售並辦花藝展，花價已明顯回穩。
百合花展館內推廣國內10大國產百合花品種，台灣百合產業發展協會結合中華花藝推廣協會，請32名花藝師，用新社生產的百合、文心蘭與火鶴花和海芋，布置主題花卉，展場內的作品吸引遊客參觀。
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