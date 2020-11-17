影／餐旅好手南投會師競技 托盤競走、舖床比快
2020台灣旅館節「全國旅館盃餐旅服務競賽」今在南投縣泰雅渡假村登場，吸引全國餐旅科學生及職人競技，比賽整床和托盤，切磋房務和外場基本功，提升服務品質；唯今年學生組賽況激烈，在職組則受疫後國旅復甦影響，僅南投縣參戰。
南投縣旅館商業同業公會指出，為提升全縣觀光餐旅業服務品質，並強化學生競爭力，12年前結合產官學以餐旅業服務最基本的「整床」和「托盤」辦理餐旅服務賽，從基礎開始切磋學習，甚至傳承，如今更已從地方競技進階成全國性賽事。
而今年餐旅競賽仍分為整床與托盤2項，共78組156人，高中職組19校計有15組、18組，大專組13校共計11組、14組，賽況激烈；在職組則因疫後國旅復甦正忙，外縣市未能參戰，但縣內7家旅宿業仍支持共派出12組、8組競技。
「整床講究平整性，托盤考驗穩定度，但都要快！」整床賽場上，2人一組得有默契，不僅要將保潔墊、床單等攤開舖得平整，就連枕頭套也要塞得服貼沒皺摺，還要講求速度，因此仍有參賽者在忙亂間，沒能把床單好好塞入床墊下。
而托盤賽同樣講求速度，還要檢查參賽者服儀姿態，過程中須穩定執壺倒水，並將酒杯、水杯和飲料等放上托盤，走S型路線時且要顧及托盤平穩，不能走太慢，更不能翻倒托盤，難度頗高，對穿著高跟鞋的女選手更是一大挑戰。
南投縣旅館公會理事長林志穎說，今年因疫致隊伍略減，但參賽選手仍士氣高昂，透過競技除精進自身專業技能，獲獎則對未來就業加薪具正面幫助；交通部觀光局旅宿組長湯文琦則期勉透學生藉由競賽將理論與實務結合，成為餐旅業生力軍。
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