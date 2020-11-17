影／餐旅好手南投會師競技 托盤競走、舖床比快

2020台灣旅館節「全國旅館盃餐旅服務競賽」今在南投縣泰雅渡假村登場，吸引全國餐旅科學生及職人競技，比賽整床和托盤，切磋房務和外場基本功，提升服務品質；唯今年學生組賽況激烈，在職組則受疫後國旅復甦影響，僅南投縣參戰。

南投縣旅館商業同業公會指出，為提升全縣觀光餐旅業服務品質，並強化學生競爭力，12年前結合產官學以餐旅業服務最基本的「整床」和「托盤」辦理餐旅服務賽，從基礎開始切磋學習，甚至傳承，如今更已從地方競技進階成全國性賽事。

而今年餐旅競賽仍分為整床與托盤2項，共78組156人，高中職組19校計有15組、18組，大專組13校共計11組、14組，賽況激烈；在職組則因疫後國旅復甦正忙，外縣市未能參戰，但縣內7家旅宿業仍支持共派出12組、8組競技。

「整床講究平整性，托盤考驗穩定度，但都要快！」整床賽場上，2人一組得有默契，不僅要將保潔墊、床單等攤開舖得平整，就連枕頭套也要塞得服貼沒皺摺，還要講求速度，因此仍有參賽者在忙亂間，沒能把床單好好塞入床墊下。

而托盤賽同樣講求速度，還要檢查參賽者服儀姿態，過程中須穩定執壺倒水，並將酒杯、水杯和飲料等放上托盤，走S型路線時且要顧及托盤平穩，不能走太慢，更不能翻倒托盤，難度頗高，對穿著高跟鞋的女選手更是一大挑戰。