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南投七彩吊橋旅遊交通亂象引民怨 林明溱致歉

中央社 / 南投縣17日電

南投縣信義鄉雙龍七彩吊橋帶來大量遊客，隨之而來交通亂象引起民怨，縣議員全文才指吊橋帶來商機，也影響到交通，希望縣府有應對措施。對此，南投縣長林明溱向居民致歉。

信義鄉雙龍七彩吊橋開幕後湧入許多觀光客，交通流量相當大，居民指控，商業接駁車隊車速快、開車行為「鴨霸」、村落車禍增加等交通亂象；南投縣議員全文才今天也在縣議會縣政總質詢指出，七彩吊橋為地方帶來商機，但也影響交通，賞梅季節將至，希望縣府重視民意心聲，與信義鄉公所、居民共同討論應對措施。

林明溱說，雙龍七彩吊橋園區6月開放營運到11月8日為止，統計已有逾16萬6000人次遊客、新台幣約1250萬元收入，為雙龍地區帶來人潮與商機，不過同時也造成地方交通不便，為此向居民致歉。

林明溱也提到，信義鄉東埔溫泉季12月5日登場，屆時經環境改善、景觀營造的東埔溫泉區將以新面貌呈現，歡迎到信義鄉走吊橋、賞瀑布、泡溫泉；除景區環境改善，交通部觀光局台灣好行東埔線已開通，遊客從水里、集集前往玉山腳下祕境「東埔」交通更便利。

縣府表示，爭取內政部營建署前瞻計畫補助3億元，在東埔溫泉區進行道路及街區閒置空間綠美化、夜間氛圍營造、指標系統、纜線整合地下化、廣告招牌整理、擋土牆生態綠化、溫泉廣場空間改造等多項優化工程，提供遊客更好的遊憩感受。

吊橋 溫泉季 林明溱

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