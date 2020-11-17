台中捷運試營運首日傳老婦迷途 捷運警察10分鐘找到人

因應台中捷運綠線在昨天開始試營運，台中捷運警察隊目前採任務編組，配合營運時間，從每天早上7點到晚上10點，已提前進駐，展開巡邏、安全維護、守望等相關工作，昨天試營運首日，台中捷運警察隊馬上接獲報案，有名八旬吳姓老婦與家人失聯，捷運警察隨即通報值班警員，順利在10分鐘內在市政府站尋獲該名婦人。

台中市警局交通大隊表示，目前台中捷運警察隊尚未正式掛牌，組織戰時編制在台中市警局交通大隊下，在捷運試營運期間，採取任務編組的方式，先負責巡邏、安全維護、守望等相關工作，目前有34名警員已都全數進駐，展開工作。

目前駐地暫時在捷運北屯機廠內，待舊社站的駐地完工後，預計在明年1月6日掛牌，屆時也會在擴編為45人，隊內有行政組、督察組，並有1個隊長、1個分隊長、3個小隊長及30個隊員的編制。

台中市警局交通大隊表示，昨天是台中捷運試營運首日，吳姓老婦（80歲）與看護在北屯總站上車，但因故與家人失聯，家人在北屯總站找人，不知道吳婦與看護已搭車到市政府站，昨天下午3時許，捷運警察接獲通報之後，馬上聯絡各線上巡邏警網，順利在10分鐘內，就尋獲吳婦，並告知家人接回。

台中市政府警察局局長楊源明特別呼籲民眾，與家人或年邁高齡者出門時，應隨時在旁陪伴，並請記得隨身攜帶電話或其他身分證件，以提供必要聯絡資訊供查證。捷運警察隊也持續積極落實各項勤務，以守護市民乘車安全。