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影／中捷試營運傳首起意外！老翁下車撞上月台安全匣門送醫
台中捷運綠線昨天起試營運供民眾免費搭乘，今天傳出首起意外，一名89歲老翁在高鐵站下車時左臂撞上月台安全匣門挫擦傷送醫救治；中捷公司說，中捷協助送醫，負擔醫藥費，後續並持續關心旅客復原情形，捷運高鐵台中站、北屯總站等二個大站，靠站時間延長至60秒，讓旅客上下車時間更充分。
台中捷運公司說明，這名受傷的89歲男性旅客，搭乘的列車約在上午9時55分到站，車門開啟後，因車上人潮多，這名旅客先坐在座椅上等候其他人下車，隨後再起身走向車門，當時車門已準備關閉，他側身時，右手先撞上車門，隨後左手臂、手肘撞擊月台安全匣門挫擦傷送醫救治。
中捷公司指出，發現旅客受傷後，站長立即回報，並通報消防局協助將旅客送往烏日林新醫院，站務人員也全程陪同就醫，旅客在醫院包紮完成後，11時14分左右搭計程車返回高鐵站，再搭上午11時21分列車到松竹站返家。
中捷公司表示，由於試營運期間旅客眾多，高鐵台中站又是全線運量最高的車站，今日上午已將高鐵台中站列車靠站時間從25秒延長到60秒，也就是月台安全匣門開門時間也從15秒延長到50秒；運量第二高的市政府站維持原本靠站時間45秒，開門時間35秒；運量第三高的北屯總站靠站時間也延長到60秒，開門時間延長到50秒。
中捷公司指出，捷運綠線是全自動無人駕駛系統，開門、關門時間精準，提醒旅客在列車到站後應立即起身準備下車，碰到車門關閉時，請勿強行下車，以維護自身安全；另外，高鐵台中站為端點站，所有旅客都必須下車，因此請旅客勿在月台及車站逗留，以免影響其他旅客下車。
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