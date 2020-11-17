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實測搭中捷上班僅比騎車多10分鐘 在地人：站外設UBike更讚

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男網友替老婆實測搭中捷上班的路線，發現只比平常騎車上班多花10分鐘。圖擷自PTT台中板
一名男網友替老婆實測搭中捷上班的路線，發現只比平常騎車上班多花10分鐘。圖擷自PTT台中板

台中市第一條捷運綠線終於自昨（16）日起開放免費試乘一個月，並預定於12月19日正式通車。不少台中民相當期待中捷的到來，除了試乘的民眾外，還有許多人是搶搭中捷來通勤上下班，避免本想騎車方便通勤卻遇上塞車的慘況。

一名家住台中北屯瀋陽路的男網友搭乘中捷幫老婆測試上班路線，預計從家附近的四維國小站搭7站抵達文心森林公園站，再走路抵達公司。男網友將實測過程拍照PO上網，他早上8點走出門後，8點12分自四維國小站出發，一路上沒有太多乘客，並於早上8點28分抵達文心森林公園站，8點30分離開捷運站前往公司，步行10分鐘後抵達老婆的公司，而同時騎車出門的老婆則在8點29分提早抵達，兩者實測下來中捷僅比騎車通勤晚10分鐘。

男網友表示，捷運通勤只比騎車晚10分鐘，不過為了安全多花10分鐘其實也相當值得，尤其是下雨天的話，絕對要求老婆搭捷運上班，但他也坦言如果捷運站外設有UBike就更好了，既省時又便利。

許多網友看完男網友的分享後，也有不少已經試乘過的網友給出心得，「實測文心崇德到高鐵約25分鐘～」、「從台中高鐵搭到市區taxi都要三百，有捷運就可以省不少了」、「以後搭計程車到市府再去高鐵站超省，好開心」、「UBike +1」、「等好久啦！不然每次晚上沒火車要去高鐵接送都要快一個小時」。

台中市 中捷 通勤族

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