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來彰縣員林消費 25日首次抽獎有3次機會快登錄

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市公所請民眾快找出今年7月15日以後在員林消費滿500元的發票，本月25日抽獎前上官網登錄，拿到3次抽獎機會。圖／員林市公所提供
彰化縣員林市公所請民眾快找出今年7月15日以後在員林消費滿500元的發票，本月25日抽獎前上官網登錄，拿到3次抽獎機會。圖／員林市公所提供

許多縣市政府和鄉鎮市公所緊搭振興三倍券順風車搶商機，彰化縣員林市公所建置「心經濟拚幸福」振興抽獎活動官網，今年8月到今日，約1萬2000筆資料登錄，市公所預定25日第一次抽獎，這次沒中的，保留到下次，有登錄、有希望，市公所請民眾快來員林市消費，就有機會抱回大獎。

員林市長游振雄表示，彰化縣政府和員林市公所都推出振興三倍券抽獎活動，二者重疊之處在於只要來員林市（彰化縣內）消費滿500元，即可在縣政府、員林市的活動官網登錄申請抽獎序號，消費者不必捐發票，留著統一發票對獎，等於「一次消費、三次機會」。

員林市公所今年8月推出「心經濟 拚幸福」振興抽獎活動，獎品總價值超過200萬元，目前約有1萬2000筆資料資登錄，第一次抽獎日預定11月25日晚上7點在市長游振雄臉書直播抽出Gogoro等獎項。

員林市「心經濟 拚幸福」今年12月和明年1月各有一次抽獎機會，月月抽出3輛gogoro電動機車、1部電冰箱、1 部電視機、3台氣炸鍋，年輕人喜愛的Switch主機2台、2台iPad，員林在地企業曼黛瑪璉贊助33 套女性內衣兌換券；這次沒中獎，可參加下次抽獎，買越多登錄越多，中獎機率越大，最大獎Toyota sienta汽車壓軸，留待明年1月抽出。

統一發票

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