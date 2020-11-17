網友搭中捷給好評 曝唯一缺點「高架化像文湖線、尖峰易擠」

台中市第一條捷運（以下簡稱「中捷」）綠線將於12月19日正式通車，並自昨（16）日至12月15日展開免費搭乘、試營運一個月，不少民眾都紛紛搶搭，親自體驗「等了11年的捷運時代」。

中捷綠線自2009年開工建造，汲取北捷通車多年的工程經驗終於在11年後、歷經3任台中市長後正式通車。中捷綠線全長16.71公里，共設18個站，主要連結北屯總站再順著文心路延伸至高鐵台中站，民眾可從高鐵站轉乘進市區，沿途也能從烏日站、大慶站及松竹站轉乘台鐵。

一名在台中出生的網友於Dcard台中板PO文，興奮讚嘆終於看到台中捷運開通了，坦言自己從國小六年級等到現在終於可以試乘了，對此感到相當興奮，他也將自己在台北生活搭北捷的體驗與中捷做比較分享。原PO分析，由於中捷綠線是由北捷工程局興建，因此包含車廂內跑馬燈、站內廣播系統及與文湖線相近的設計等等，都不難看出中捷與北捷許多部份的相似之處。不過，中捷的進站閘門設計不是每一站都相同，且車廂內的拉環也不同於北捷，是圓圈型設計。

整體而言，原PO都給予不錯的評價，不過他也提出中捷因與北捷文湖線相似，高架化而「車廂空間小」，若遇上、下班時間的人潮，車廂內恐怕會非常擁擠，不過他也大讚作為台中的第一條捷運線，對台中而言已是相當大的進步，並期許未來台中能新增其他條捷運路線。