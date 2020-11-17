騎車兼織襪 彰化縣襪仔王觀光襪廠免費體驗「動腳做」

外國有踩踏自行車發電的趣味發明，彰化縣社頭鄉勝鴻機能觀光襪廠董事長蕭明村利用相同原理，改裝織襪機台連接自行車的後輪齒輪，只要到工廠參觀，都可免費體驗，原地踏踩20分鐘自行車即織出一雙襪子或袖套，既健身又有「動腳做」的成就感。

台灣新冠肺炎疫情緩和，「襪仔王」勝鴻機能觀光襪廠今天一早就遊客盈門，董事長蕭明村、總經理蕭德勝熱情介紹最新的體驗設施，工廠營業時間的每個整點開放30分鐘踩踏自行車，遊客無不躍躍欲試。

蕭明村說，現代人講求環保和健身，外國人在室內踩踏自行車發電讓他靈機一動，改裝有40年歷史的電動織襪機台，用自行車後輪的齒輪帶動機台馬達運轉，進而一連串啟動串皮帶、三角（機台零件）到織針等零件，只要原地踩踏自行車就可以織襪或設定織袖套。

經過測試，不停踩踏約20分鐘可織一雙襪子（袖套），若腳力不太好，需多踩個5到10分鐘。蕭明村表示，自行車可與織襪電動機台分離，如果需要使用自行車，拆開接合螺絲，牽走車子，機台保留電線，插上電就能電動織襪，這樣的設計讓綠能織襪自行車各自保有原功能，合體時踩踏自行車能燃燒體脂肪，達到控制體重的健身效果，又能織出一雙襪子（袖套），一舉兩得。

每個織襪過程，機台織針運作都不一樣，使得踩踏自行車需要的力道時輕時重，好像上下坡道，很有挑戰性，較年長遊客大概踩踏10分鐘有點喘吁吁，直呼「有一點累但好玩」。

襪子和袖套織好之後，必須經過縫合定型才能使用，綠能織襪自行車織出的襪子和袖套是原形，未經後製無法穿戴，不能帶走，所以踩踏自行車，觀看機台織襪過程的樂趣體驗屬於「享受當下」。