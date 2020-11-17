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空品不良季節來臨 南投縣要求企業加入空汙防治
入冬以後東北季風盛行，南投縣因為地形影響，整體擴散條件差導致汙染物累積，造成冬季空氣品質不良。南投縣環保局加強各項汙染源管制，防止空氣品質惡化外，也與村里長溝通，了解民眾對於空氣品質改善需求，同時媒合企業共同改善空汙防治，藉以強化空品管制。
環保局表示，環保局透過拜訪村里長匯集民眾建議，並媒合企業抗汙減塵，今年媒合南投縣砂石商業同業公會在台16線集集名間段砂石車汙染熱區，協助道路積土清除並雇工清掃道路髒汙。南投縣有65家企業參與道路認養，認養路段總長度51公里， 今年執行超過6000公里的道路認養洗掃作業。
草屯鎮鳥嘴潭人工湖工程，11月起砂石陸續外運，為了避免揚塵，南投縣環保局要求施工單位落實植被及揚塵覆蓋，同時施設上百個微型感測器及監視器，從工區到周邊道路全面監控空氣品質。空汙防制科表示，人工湖施工區域微型感測器，如果數值異常高又非感測器故障，就會由稽查員到場現場了解，如果發現揚塵或空汙嚴重，會要求業者立刻改善，也呼籲縣內企業、工商團體加入道路認養防治空汙，為南投縣環境品質善盡一分社會責任。
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