彰化青年返鄉活絡 他們辭工程師經營羊場、種黃豆

人口外移及老年化，造成社區沒落，公部門近年鼓勵青年走進社區，創造地方特色，彰化縣是農業大縣，有青年返鄉承接自家畜牧場，打造羊肉爐品牌，還有年輕夫妻檔回鄉種黃豆，設計食農教材，讓外地民眾走進小鄉鎮，帶動地方產業。

33歲施友超原在台中當工程師，結婚後離開高薪工作，回到芳苑管理自家肉羊場，妻子吳宜家說，羊隻因是人工飼養，每天早晚兩餐定時定量，丈夫就像灰姑娘，不管是去辦事、聚餐、出遊都要準時回家，工作時間瑣碎。

考量到現在小家庭不知道怎麼自煮羊肉爐，推出自養自產自銷的天香羊肉爐品牌，以天然食材，中藥熬煮帶皮羊肉塊，推出真空包裝的羊肉爐，吳宜家表示，向縣府申請30萬元青年創業計畫，投入在產品設計及食材研發，希望將自家產業再提升。

39歲陳光鏡原本也在科技業，為了有更多時間陪伴3名子女，3年前與從事公職離職的妻子在北斗投入黃豆契作，目前約有1公頃，仿效國外「社區協力農業」模式，1年兩期作黃豆透過消費者預購豆漿有穩定銷量，並成立「田野勤學」，推動食農教育，陳光鏡笑說，目前收入還足以照顧一家大小。

彰化縣長王惠美說，縣府設立為青年族群成立青年發展暨就業服務科，也推出青年就業促進方案、圓夢貸款、文創市集、老屋活化再利用補助、青年創意論壇及創業補助等政策，就是希望青年回鄉共同為彰化打拚。

「社區營造」不再只是一個政策，而是台灣社區的復興運動，透過社區自發行動，作為地方城鄉建設的基礎，並導入青年返鄉就業來傳承與連結社區風華。