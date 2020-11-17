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南投縣敬老愛心卡放寬 年底也可以搭計程車
南投縣敬老愛心卡符合資格12萬人，使用率卻只有3成，南投縣議員曾振炎今天說，愛心卡使用率低主要是偏鄉公車路線少，有愛心卡也沒車可搭，希望縣府將計程車納入使用範圍。南投縣長林明溱說，縣府相關局處已經就計程車使用敬老愛心卡研議多時，並與多家計程車業者洽談，只要刷卡設備到位，預計年底前就可推出，改善偏鄉交通，也方便老人家就醫。
南投縣高齡化人口比例全國第三，南投縣政府提供敬老愛心卡，每月提撥1000元額度，讓老人搭乘公車，但使用率不高，曾有議員提議敬老愛心卡結合悠遊卡，除了搭乘公車外，也能用在看病掛號費、遊樂區門票及縣立游泳池門票，讓使用更多元。
南投縣政府估計，敬老愛心卡一年編列預算6千萬元，實際使用5千多萬元，如果比照悠遊卡可購物、消費，每月1000元額度都會用完，估計一年就要增加5億元預算，南投縣並無其他收入來源，一年要增加這麼多預算可能影響財政。
縣議員曾振炎說，敬老愛心卡使用率低，主要是因為偏鄉多、公車路線少，這項敬老福利政策，老人家看的到卻用不到，希望能將計程車納入敬老卡使用範圍，造福老人和身心不便民眾。
南投縣長林明溱說，推敬老愛心卡就是希望改善老人外出就醫困難，雖然因為財政問題，敬老卡無法比照悠遊卡，但縣府也積極提升使用率，已經確定擴大到計程車使用，已經和計程車業者洽談合約和增設刷卡設施，預計年底前可推出，屆時老人家和身心障礙朋友就可直接聯繫計程車到家接送，不用擔心等不到公車，以每個月1000元的額度，應可足夠使用。
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