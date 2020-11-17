南投縣敬老愛心卡放寬 年底也可以搭計程車

南投縣敬老愛心卡符合資格12萬人，使用率卻只有3成，南投縣議員曾振炎今天說，愛心卡使用率低主要是偏鄉公車路線少，有愛心卡也沒車可搭，希望縣府將計程車納入使用範圍。南投縣長林明溱說，縣府相關局處已經就計程車使用敬老愛心卡研議多時，並與多家計程車業者洽談，只要刷卡設備到位，預計年底前就可推出，改善偏鄉交通，也方便老人家就醫。

南投縣高齡化人口比例全國第三，南投縣政府提供敬老愛心卡，每月提撥1000元額度，讓老人搭乘公車，但使用率不高，曾有議員提議敬老愛心卡結合悠遊卡，除了搭乘公車外，也能用在看病掛號費、遊樂區門票及縣立游泳池門票，讓使用更多元。

南投縣政府估計，敬老愛心卡一年編列預算6千萬元，實際使用5千多萬元，如果比照悠遊卡可購物、消費，每月1000元額度都會用完，估計一年就要增加5億元預算，南投縣並無其他收入來源，一年要增加這麼多預算可能影響財政。

縣議員曾振炎說，敬老愛心卡使用率低，主要是因為偏鄉多、公車路線少，這項敬老福利政策，老人家看的到卻用不到，希望能將計程車納入敬老卡使用範圍，造福老人和身心不便民眾。