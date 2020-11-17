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內輪差好可怕！聯結車開進大學輾爆氣球大學生超有感

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
一輛聯結車今天開進逢甲大學，宣導大型車視野死角、內輪差。圖／台中區監理所提供
一輛聯結車今天開進逢甲大學，宣導大型車視野死角、內輪差。圖／台中區監理所提供

一輛18公尺長的聯結車今天開進逢甲大學，宣導大型車視野死角，活動先安排聯結車右轉，內輪差範圍內放置模擬行人的人形造型氣球被聯結車車輪瞬間輾爆，一旁觀看的大學嚇得往後退；隨後大學生輪流站在聯結車視野死角，並登上聯結車駕駛座體驗「人咧？真正的看不到！原來這麼的危險！」

台中區監理所所長魏武盛說，今天聯結車開進逢甲大學，宣導大型車視野死角與內輪差，是由中區監理所、台中市交通局、警察局交通警察大隊及台中市汽車貨運商業同業公會合作。

魏武盛表示，內輪差是車輛轉彎時的前內輪轉彎半徑與後內輪轉彎半徑的差距，也就是車輛轉彎時，前後車輪的運動軌跡不重合，車身愈長，內輪差範圍愈大，易讓一旁的行人誤判而置身險境；大型車駕駛因車柱阻擋視線，左右前後4個方向會有「視覺死角」，視覺死角也會跟著車體大而拉大範圍，讓駕駛無法察覺車旁的人車而發生意外。

他說，今天首次使用聯結車因車身較長，內輪差更大，很多大學生登上聯結車駕駛座體驗視野盲區，體會即使行人就站在車旁仍看不見的可怕。

台中市汽車貨運商業同業公會表示，機車騎士或行人都以為大型車駕駛人看得到他們，實際上卻因視線死角緣故而造成事故，呼籲用路人勿在車輛間鑽行，或是與大型車輛併行及任意穿越車頭前方，遠離大型車保護自己的安全。

魏武盛說，活動中利用氣球人偶，模擬人員處在聯結車轉向內輪差危險區域，讓學生瞭解聯結車轉向內輪差區域及視線死角範圍，大學生騎乘機車族群龐大，機車安全防禦能力有限，讓同學們對於宣導內容加深印象，深化於日常生活交通中，讓交通能更平安也更安全。

一輛聯結車今天開進逢甲大學，宣導大型車視野死角。圖／台中區監理所提供
一輛聯結車今天開進逢甲大學，宣導大型車視野死角。圖／台中區監理所提供
一輛聯結車今天開進逢甲大學，宣導大型車視野死角。圖／台中區監理所提供
一輛聯結車今天開進逢甲大學，宣導大型車視野死角。圖／台中區監理所提供
一輛聯結車今天開進逢甲大學，宣導大型車視野死角、內輪差，聯結車右轉輾爆模擬行人的人形造型氣球。圖／台中區監理所提供
一輛聯結車今天開進逢甲大學，宣導大型車視野死角、內輪差，聯結車右轉輾爆模擬行人的人形造型氣球。圖／台中區監理所提供

事故 機車騎士

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