來彰化南瑤宮廟埕看好戲 黃海岱傳人黃文郎搬演布袋戲

薪傳獎得主、國寶級木偶大師黃海岱的第3代傳人黃文郎，將在本月21日晚間7時，率五洲掌中劇團在彰化南瑤宮廟埕前，演出「海神傳說─媽祖與龍王戲碼」，南瑤宮代表人、市長林世賢歡迎大小朋友，一起來看好戲，回味美好童年，傳遞媽祖慈悲大愛。

南瑤宫指出，為創新南瑤宮笨港進香文化，五洲園劇團特地將媽祖故事以布袋戲的角度，加以詮釋，將媽祖慈悲形象融合於木偶，希望以生動有趣的演出，吸引年輕人目光。

五洲園劇團此次到南瑤宮廟埕演出的「海神傳說─媽祖與龍王戲碼」，故事大綱主要是敘述「海上女神」媽祖護佑先民，勇渡黑水溝來台開墾，卻引來掌管海洋一切事物，住在龍宮的龍王不滿，指揮蝦兵蟹將，還放出海妖興風作浪，透過聲光效果，以及劇團生動對白、操弄戲偶技巧，緊張而刺激。