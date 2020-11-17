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鹿港鹿溪宴夯！民眾半夜排隊搶現場 網路百桌49秒賣完
鹿港鎮公所舉辦年度「鹿溪宴」，今天上午8時30分開賣，網路報名100桌只花49秒就秒殺賣完，傳真報名共250桌，在接收資料與統計的同時，現場報名也賣完，總計花費20分鐘，還有外地民眾現場凌晨12時就來排隊，相當踴躍。
鹿港鎮公所打造鹿港小吃的升級版「鹿溪宴」，去年價格3千元，今年提升到4 千元，將於11月28、29日在文小五預定地舉行，每天225桌，兩天共450桌。鹿港鎮長許志宏表示，今天開賣，網路是鹿溪宴最快的銷售管道，現場還有來自各地的鄉親排隊，公所一定全力以赴，拿出鹿港最佳美食來傳承鹿港的在地文化。
福興鄉曾小姐最早來排隊，凌晨12時就來，曾小姐說，往年她都沒報上名，今年終於如願。來自彰化市的邱先生與女兒結伴，也是午夜來到鎮公所門口排隊，自備小板凳，買的是11月28日一桌，拿到第一號，邱先生說，他是第一次來報名，因為女兒看到新聞報導，才想來訂一桌讓家人聚餐，女兒陪他排到早上才去上班。
在地鹿港人黃先生，每年都來報名，跟親友一共4個人結伴，早上4點來排隊，拿到第15號，他說，每年都來品嘗小吃宴，今年改名為鹿溪宴，價錢多了一千元，他比較過菜色，認為還是很值得，所以繼續來報名。
今年的鹿溪宴在前菜就有茶飲佐烏魚子、野生蝦猴酥、紹興香腸及蒲燒鰻，主菜則是美味小肉包、魷魚肉羹、櫻花蝦芋丸、麵線糊、金錢蝦餅、鴨肉米糕、蚵仔煎、燕餃湯、白灼蝦、炸春餅等。甜點有五行湯圓、朵雲XO、厚片牛舌餅、麻糬。餐後伴手禮是每人一份的陶瓷紀念碗盤組，客人用完的碗盤可以帶回家。
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