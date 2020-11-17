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如何辦理綁卡？12月1日起台中公車「市民限定」優惠 95處地點一次看

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市公車12月1日起受理市民綁卡作業。圖／台中市新聞局提供
台中市公車12月1日起受理市民綁卡作業。圖／台中市新聞局提供

台中市明年公車新政策，從全國免費減縮到「市民限定」12月1日起受理市民綁卡作業，一人限綁一張，證明台中市民身分，才能享受雙十公車免費10公里、票價上限10元車費優惠。交通局指出，高中以下學校將辦理校園巡迴綁卡，大學以上及一般市民則到市府公布95處地點辦理。

交通局副局長江俊良指出，2021年台中市公車優惠政策，免費10公里、票價最高10元。對象是設籍台中市6歲以上市民、市民的外籍配偶、非設籍台中但就讀轄內大專院校以下各級學校的。

為方便學生在校綁卡，12月1日市府派員陸續到各公私立國、高中職進行校園巡迴綁卡。6-12歲國小學童可申請兒童卡，校園巡迴期間將透過學校發放兒童卡，兒童卡可享雙十公車優惠及搭乘台中捷運5折優惠。65歲以上敬老愛心卡不必綁卡，已註記台中市民。

12月1日起，民眾可在上班時間（上午8點到下午5點）到市府公布的95處申請地點辦理綁卡，包括新市政大樓、陽明市政大樓、29區公所、29區戶政事務所。另6個捷運車站(松竹、文心中清、市政府、文心森林公園、大慶、烏日)還有26圖書館（可夜間受理）。須注意新社、外埔、石岡夜間不開館，且各圖書館週一休館。

台中市政公布95處市民綁卡地點一次看。圖／台中市交通局提供
台中市政公布95處市民綁卡地點一次看。圖／台中市交通局提供

市民綁卡，須帶身分證及悠遊卡等電子票證，一人只能綁一張。也可委託他人代辦。交通局指出，悠遊卡、一卡通、愛金卡皆可綁卡；聯名信用卡、數位學生證、造型卡等均開放綁定。外縣市民眾到台中搭車，持電子票證可享起跳價15元，優惠5元。

台中市 公車 台中捷運

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