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台中捷運上路 明道中學校長拍片實測：影響明道3件大事之1

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中捷運試營運，明道中學校長汪大久昨天傍晚帶著學生們前往捷運九德站試乘。圖／明道中學提供
台中捷運試營運，明道中學校長汪大久昨天傍晚帶著學生們前往捷運九德站試乘。圖／明道中學提供

台中捷運試營運，明道中學校長汪大久昨天不但一早搶搭了第一班捷運親自體驗，實測從九德站徒步到校的時間和環境，傍晚還帶著學生們試乘。今天上午，他把所拍的影片PO上YouTube，讓大家充分了解搭捷運的情形，也鼓勵全校學生都能搭乘捷運上下學。

汪大久感慨地說，有3件事影響了明道中學的發展。首先是2007年高鐵在烏日設站，讓烏日不再被視為鄉下地方，明道也不再是「鄉下學校」，第2則是2010年台中縣市合併，烏日成為直轄市的一部分；第3件大事就是台中捷運的行駛和九德站的設置，讓明道學生可以坐捷運上下學；這對台北市的人可能習以為常，但對於台中市而言卻是進入一個新的世代，對學生更有新的感受和價值。

影片中可見汪大久從住家附近的台中歌劇院騎了iBike到水安宮站，再從水安宮站搭上捷運到達九德站。在車上，他遇到兩名該校學生，還在其中1名學生的指引下，途經1條僅容1人通過的小巷步行抵達學校，時間僅花了5分鐘，讓他大為驚呼「這麼近！」

汪大久說，這兩年該校學生曾由交通大學老師指導進行捷運通車後，從九德站到該校沿途的人行環境差異影響進行研究，同時也找出3條可以從九德站步行到該校的路線，大約都在5至8分鐘內，對該校師生可說是一大便利。

他說，雖然如此，學校仍提供自己的用地給市府設置iBike，這一設施若以上下學來說，以該校的學生數而言那是遠遠不夠的，但設置之後可以讓師生平日外出和一般民眾都可以使用，市府昨已通知確定要施工了。

台中捷運試營運，明道中學校長汪大久（中）昨天不但一早搶搭了第一班捷運親自體驗，實測從九德站徒步到校的時間和環境，傍晚還帶著學生們試乘。圖／明道中學提供
台中捷運試營運，明道中學校長汪大久（中）昨天不但一早搶搭了第一班捷運親自體驗，實測從九德站徒步到校的時間和環境，傍晚還帶著學生們試乘。圖／明道中學提供
台中捷運試營運，明道中學校長汪大久昨天傍晚帶著學生們從學校徒步前往捷運九德站試乘。圖／明道中學提供
台中捷運試營運，明道中學校長汪大久昨天傍晚帶著學生們從學校徒步前往捷運九德站試乘。圖／明道中學提供

台中捷運 台中歌劇院 iBike

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