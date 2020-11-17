台中捷運上路 明道中學校長拍片實測：影響明道3件大事之1

台中捷運試營運，明道中學校長汪大久昨天不但一早搶搭了第一班捷運親自體驗，實測從九德站徒步到校的時間和環境，傍晚還帶著學生們試乘。今天上午，他把所拍的影片PO上YouTube，讓大家充分了解搭捷運的情形，也鼓勵全校學生都能搭乘捷運上下學。

汪大久感慨地說，有3件事影響了明道中學的發展。首先是2007年高鐵在烏日設站，讓烏日不再被視為鄉下地方，明道也不再是「鄉下學校」，第2則是2010年台中縣市合併，烏日成為直轄市的一部分；第3件大事就是台中捷運的行駛和九德站的設置，讓明道學生可以坐捷運上下學；這對台北市的人可能習以為常，但對於台中市而言卻是進入一個新的世代，對學生更有新的感受和價值。

影片中可見汪大久從住家附近的台中歌劇院騎了iBike到水安宮站，再從水安宮站搭上捷運到達九德站。在車上，他遇到兩名該校學生，還在其中1名學生的指引下，途經1條僅容1人通過的小巷步行抵達學校，時間僅花了5分鐘，讓他大為驚呼「這麼近！」

汪大久說，這兩年該校學生曾由交通大學老師指導進行捷運通車後，從九德站到該校沿途的人行環境差異影響進行研究，同時也找出3條可以從九德站步行到該校的路線，大約都在5至8分鐘內，對該校師生可說是一大便利。