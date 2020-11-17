空品顯改善數字會說話 盧秀燕：打擊汙染源從市府做起

台中市長盧秀燕指出，根據環保署空氣品質統計資料，台中今年1到10月的PM2.5來到15.5微克，比去年同期的17.8微克降了2.2微克。另空品不良天數從去年同期的42天，今年改善減少了15天，只有27天。她認為，市府的「藍天白雲」計畫抑制並打擊重大汙染源，市府刮別人鬍子時也花兩億元把火葬場的火化設備汰舊換新。

盧秀燕今天在市政會議指出，市府團隊剛上任時，當年的PM2.5平均18.5微克左右。去年降到17.8微克。今年1到10月平均15.5微克，已改善2.2微克。她說，這個標準離聯合國衛生組織的15微克還有一點點距離，但已明顯改善。今年空品不良天數來到27天，比去年同期少15天，顯然市府的藍天白雲計畫奏效。

盧秀燕說，改善空品無疑是很辛苦的，目前台中市電動車已成到180多輛，全國最多。另補助經費換老舊汽機車，花兩億元要在兩年內把火葬場的火化設備汰舊換新，讓燃燒功率更好。