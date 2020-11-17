快訊

國防大學校長僅專科畢 退將要嚴德發為堅持「嚴家軍」道歉

致在期望裡迷失的高材生：示弱、求助是繼續戰鬥的方法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中自行車嘉年華 報名3條主題遊程享每人500元補助

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中自行車嘉年華活動，邀藝人陳漢典代言。圖/台中市觀旅局提供
台中自行車嘉年華活動，邀藝人陳漢典代言。圖/台中市觀旅局提供

台中市府觀光旅遊局舉辦台中自行車嘉年華活動，結合台中特色自行車旅遊主題套裝遊程，搭配系列活動「單車小鎮旅行」，推出以自行車為主軸的2日遊程，活動和旅行社的合作，共同推出「好禮成雙」參團就送回饋好禮，報名3條主題遊程，還可享有每人優惠500元的補助。

台中自行車嘉年華活動邀藝人陳漢典代言，也邀藝人吳鳳到台中體驗自行車遊程，騎潭雅神綠園道，體驗最美S型彎道以及沿途的美景，吳鳳在騎乘中直播分享，忍不住讚嘆：「潭雅神自行車道真漂亮。」

中市觀旅局長林筱淇推薦3條經典路線，第一條是文青遊程，吸引喜愛拍美照的年輕族群，騎乘於清水五福圳自行車道欣賞沿途古厝和鄉間風景，遊程中另安排最夯的網美景點彩虹眷村拍照留念及參觀80年歷史老製麵廠，適合喜歡拍照的旅客。

第二條是親子套裝遊程，騎乘於「最讚亮點車道獎」的潭雅神綠園道，身處最著名的S型彎道森林隧道，還能參觀體驗布英熊文化創藝館、霧峰林家宮保第園區等親子手做課程以及富含文化的古蹟之旅。

第三條為充滿芬多精的東豐綠廊自行車慢活遊程，車道兩旁綠意盎然，樹蔭參天的綠色隧道，宛如「綠色大甲溪」！除騎乘自行車之外；另規劃八仙山國家森林遊樂園、台灣味噌釀造文化館等特色行程，放慢腳步吸取山林芬多精及體驗職人手做課程的樂趣。

觀旅局表示，台中自行車嘉年華系列活動和旅行社的合作，共同推出「好禮成雙」參團就送回饋好禮給旅客，報名主題遊程即可獲得好禮台中知名伴手禮檸檬餅，以及樂在騎中限量紀念水壺；報名以上3條主題遊程還可享有每人優惠500元的補助方案，最近吸引許多旅客報名。

有關「2020台灣自行車節-台中自行車嘉年華-Bike Taiwan」活動詳情，可上大玩台中臉書粉絲團台中觀光旅遊網小旅行報名網站查詢。

台中自行車嘉年華活動，邀藝人陳漢典代言。圖/台中市觀旅局提供
台中自行車嘉年華活動，邀藝人陳漢典代言。圖/台中市觀旅局提供

自行車 車道

延伸閱讀

不一樣的跨年 公館鄉農會復刻早期農村景像辦嘉年華

邊外送邊旅行！日男騎自行車送Uber Eats 誓言圓夢東京→沖繩

專偷雙北大品牌自行車 北市刑大逮人

國慶日台灣藝人噤聲　邰智源霸氣發文「國家生日為什麼不能講」

相關新聞

周六好市多開幕！北屯、松竹二站恐爆量 中捷超前部署應戰

台中捷運首日試營運，客運量超過7.4萬人次，比預估多出兩萬人。中捷董事長林志盈表示，預估如果過了民眾嘗鮮期，恢復正常數量...

台中捷運試營運 網友留言「注意翻車」遭法辦

台中捷運昨天試營運，吸引不少市民前往試乘，未料有一名吳姓男子昨晚在臉書社團留言「注意以下，北屯文心捷運路線，翻車」，也引...

大甲媽遶境埔里 只開放4個地點「鑽轎底」

南投縣埔里鎮祈安清醮法會已有120年歷史，今年首度邀請「大甲媽」在21日入城遶境，粗估將有數千人參與，為避免搶轎或推擠爆...

台中自行車嘉年華 報名3條主題遊程享每人500元補助

台中市府觀光旅遊局舉辦台中自行車嘉年華活動，結合台中特色自行車旅遊主題套裝遊程，搭配系列活動「單車小鎮旅行」，推出以自行...

好消息！台中捷運試營運 7站機車場免費停車

台中捷運綠線昨試營運吸引7.4萬人次搭乘，台中捷運公司宣布1個月試營運期間，7個車站機車停車場免費停車，包括北屯總站、文...

彰化再種80株洋紅風鈴木

彰化市公所去年起規劃廣植洋紅風鈴木，打造浪漫「花都」，南郭國小旁的三倍體洋紅風鈴木每年樹上團團粉紫，吸引大批民眾拍攝，公...

南投溫泉季 來「浴」見幸福

2020南投溫泉季開跑，北港溪、東埔、埔里3大溫泉區分別推出活動，還有每人599元的「南投好湯暖心小旅行」，昨起開放網路...

中市停車場不足 違停占違規逾4成

中市停車場欠缺，衍生違停開單「危機」？中市交通違規案件年年增，108年157萬6889件，今年到10月底也有146萬54...

台中蓋19停車場 進度落後挨批

台中市近年規畫要興建19座停車場，總金額近60億，但議員卻發現執行率很低，108年度僅15.6%，今年也才達34.2%，...

蝦蟹上車…中捷闢「錢」途 5列車廂出租

台中捷運綠線昨起試營運，中捷預估明年虧損約6.56億多，積極拓展周邊收入，5列彩繪車廂已出租企業打廣告，千萬元落袋。中捷...

台中捷運綠線試營運首日 吸引逾7萬人次搭乘

台中捷運綠線今天試營運首日就吸引逾7萬人次搭乘，至於有民眾反映列車開門時間太短，台中捷運公司表示，將針對人潮較多的站延長...

中捷綠線試營運 林佳龍盼民眾多搭乘提改善項目

交通部長林佳龍今天應立委劉建國之邀，到雲林縣現勘水碓南橋改建，林佳龍除向鄉民說明橋梁改建計畫外，也對台中捷運綠線首日試營...

熱門新聞

等了11年！台中捷運承載恩怨情仇 列車啟動台中軌道元年

影／桃園八德大湳交流道周遭上班必塞 交通局增1右轉車道

台中捷運試營運 明道中學校長汪大久帶學生試乘

鹿港轉運站招商說明會 秀泰、新光影城都來了

台中捷運九德站到明道步行10分鐘 師生：希望有iBike

南投埔里福興溫泉區聯外道路完工 局部開放通車

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。