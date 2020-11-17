台中自行車嘉年華 報名3條主題遊程享每人500元補助

台中市府觀光旅遊局舉辦台中自行車嘉年華活動，結合台中特色自行車旅遊主題套裝遊程，搭配系列活動「單車小鎮旅行」，推出以自行車為主軸的2日遊程，活動和旅行社的合作，共同推出「好禮成雙」參團就送回饋好禮，報名3條主題遊程，還可享有每人優惠500元的補助。

台中自行車嘉年華活動邀藝人陳漢典代言，也邀藝人吳鳳到台中體驗自行車遊程，騎潭雅神綠園道，體驗最美S型彎道以及沿途的美景，吳鳳在騎乘中直播分享，忍不住讚嘆：「潭雅神自行車道真漂亮。」

中市觀旅局長林筱淇推薦3條經典路線，第一條是文青遊程，吸引喜愛拍美照的年輕族群，騎乘於清水五福圳自行車道欣賞沿途古厝和鄉間風景，遊程中另安排最夯的網美景點彩虹眷村拍照留念及參觀80年歷史老製麵廠，適合喜歡拍照的旅客。

第二條是親子套裝遊程，騎乘於「最讚亮點車道獎」的潭雅神綠園道，身處最著名的S型彎道森林隧道，還能參觀體驗布英熊文化創藝館、霧峰林家宮保第園區等親子手做課程以及富含文化的古蹟之旅。

第三條為充滿芬多精的東豐綠廊自行車慢活遊程，車道兩旁綠意盎然，樹蔭參天的綠色隧道，宛如「綠色大甲溪」！除騎乘自行車之外；另規劃八仙山國家森林遊樂園、台灣味噌釀造文化館等特色行程，放慢腳步吸取山林芬多精及體驗職人手做課程的樂趣。

觀旅局表示，台中自行車嘉年華系列活動和旅行社的合作，共同推出「好禮成雙」參團就送回饋好禮給旅客，報名主題遊程即可獲得好禮台中知名伴手禮檸檬餅，以及樂在騎中限量紀念水壺；報名以上3條主題遊程還可享有每人優惠500元的補助方案，最近吸引許多旅客報名。