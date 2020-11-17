周六好市多開幕！北屯、松竹二站恐爆量 中捷超前部署應戰

台中捷運首日試營運，客運量超過7.4萬人次，比預估多出兩萬人。中捷董事長林志盈表示，預估如果過了民眾嘗鮮期，恢復正常數量，周間每天預估5萬人左右。

林志盈表示，下一波尖峰挑戰應是本周六（20日），北屯總站旁有美式大賣場好市多開幕，另在松竹站有往新社花海的接駁點，加上周六假期，當天人數一定爆增，中捷上下總動員加班。

林志盈表示，昨天發現有旅客出匣門時被夾到，中夾立馬檢討指出，中捷車門與月台門要關上時有蜂鳴器，叫聲停止後會馬上關閉，但北捷會再緩衝一兩秒才關門，中捷會修正蜂鳴器時間，讓使用者仍有緩衝，至於客人數多的站點，出入頻繁，會加派人力以手控方式增加5到10秒。

林志盈說，中捷的態度是「互相漏氣求進步」歡迎民眾指出缺點，中捷每小時直接滾動檢討，但不要再有翻車之的假消息，會造成民眾恐慌，發現絕對送警查辦。

針對沿線不少民眾反映噪音仍未解決，林志盈說，噪音永遠有改善的空間，目前工程單位正在設法。中捷站在營運角色，收班會有磨軌車潤滑軌道，另在深夜減少班次並降速，減少產生噪音。