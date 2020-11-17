台中捷運試營運 網友留言「注意翻車」遭法辦

台中捷運昨天試營運，吸引不少市民前往試乘，未料有一名吳姓男子昨晚在臉書社團留言「注意以下，北屯文心捷運路線，翻車」，也引來網友撻伐，因吳留言時，根本無相關意外，警方也趕緊到場查證，並緊急在4小時內，查獲吳，吳辯稱「只是善意提醒」，警方將依違反社會秩序維護法函辦。

台中捷運昨天試營運，不過吳姓男子（45歲）在昨天晚間7時許，就在臉書社團「北屯大小聲」中留言「中捷試運，請注意以下，北屯文心捷運路線，翻車」、「轉彎處聲音過大，表示鐵軌與輪子接合之間有縫隙，文心、北屯為何會改依次彎度，是有原因的」，引發網友議論，不過有網友就在現場，認為吳散布謠言，現場根本無翻車情事。

台中捷運昨天試營運，吳姓男子就在臉書社團留言提醒網友注意翻車，警方認為吳涉違反社維法，今天零時帶回函辦。圖／摘自臉書北屯大小聲

台中捷運昨天試營運，吳姓男子就在臉書社團留言提醒網友注意翻車，警方認為吳涉違反社維法，今天零時帶回函辦。圖／摘自臉書北屯大小聲

警方昨天追查，在今天凌晨在北區某網咖帶回吳姓男子詢問，吳辯稱，他過去從事重工業，根據過去的經驗，認為台中捷運的路線設計不佳，有行車危險，只是善意提醒民眾注意。

不過警方認為，吳姓男子的留言，已構成違反社會秩序維護法第36條，散布謠言足以影響公共安寧，可處三日以下拘留或三萬元以下罰鍰，將依法函辦。