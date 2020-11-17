大甲媽遶境埔里 只開放4個地點「鑽轎底」

南投縣埔里鎮祈安清醮法會已有120年歷史，今年首度邀請「大甲媽」在21日入城遶境，粗估將有數千人參與，為避免搶轎或推擠爆衝突，當天警方將結合協勤民力動員逾300人交管及維安，沿途不能「鑽轎底」，僅在四大醮壇定點開放。

法壇總會恒吉宮媽祖廟指出，埔里鎮每隔12年舉辦1次祈安清醮法會，今年是庚子年剛好屆滿120年，預計在12月2日至6日一連5天擴大舉辦，更首度邀大甲鎮瀾宮媽祖在11月21日入城遶境祈福，這也是大甲媽第1次進埔里山城。

大甲媽預計在當天上午9時許從祈安清醮東壇起駕，行經南壇停留，中午停駕西壇用餐，下午再遶至北壇，沿途會行經中正路、樹人路、慈恩街18度C、和平東路、南興街、民富路、河南路、中山路、信義路、大城路、西寧路、南昌街等道路。

而遶境時除執事人員、陣頭、藝閣等外，還會有不少信徒或民眾跟隨，粗估隊伍達數千人，警方則繃緊神經，就怕發生搶轎、推擠衝突等狀況，因此當天除埔里警分局，縣警局也調派其他分局警力與協勤民力，預計將超過300人投入交管和維安。

警方表示，遶境當天安排制服或便衣員警約40人，保護大甲媽神轎前娘傘及四周，將由媽祖神轎會停留的四大醮壇，則各派40至50名警力協勤駐點維持秩序；另考量行車及交通安全，只在四大醮壇定點讓信眾「鑽轎底」，遶境沿途則不開放。