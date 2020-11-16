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企業送1500張餐券 招待南投品學兼優學生吃大餐

中央社 / 南投縣16日電

溪頭一家觀光旅遊景點業者今天提供約1500張餐券給南投縣表現優異學生，一年內可換一份兒童餐。南投縣長林明溱盼「拋磚引玉」，吸引更多企業用愛心鼓勵及照顧南投學子。

林明溱今天出席「南投出張‧愛正啟航」餐券捐贈記者會，代表學校向業者表達謝意，場面熱鬧溫馨。他表示，南投縣有100多所小學，以這樣的方式除培養學生榮譽感，也產生正向鼓勵，希望業者愛心善行「拋磚引玉」，吸引更多企業用愛心鼓勵及照顧南投學子。

林明溱也勉勵在場學生，在學習上對於有興趣的事物，不論是吹口琴或是賽跑，都要努力發展、勇往向前。林明溱也與出席記者會的南投等7所國小14名學生一同體驗「兒童餐」。

縣府教育處表示，獎勵對象為南投縣各國小甄選出德、智、體、群、美等表現傑出學生，獎勵人數以班級數分配，班級數6班以下選出2名學生；6班到18班選出6名；班級數18班以上學校則是選出10名學生。兒童餐使用期限一年。

另外，南投縣信義鄉希娜巴嵐國小預定21日舉行新校舍落成儀式。樹德企業日前以專車將逾百件收納系列產品送到學校，供校長室、教室、圖書室使用，師生有新校舍，也有全新收納櫃；未來將持續推動原鄉關懷與文化教育，善盡企業社會責任。

林明溱 愛心 記者會

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