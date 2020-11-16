天冷到南投泡溫泉 北港溪埔里東埔三大區活動多

南投溫泉季21日從北港溪溫泉嘉年華起跑，接著28日移師埔里鎮鯉魚潭，壓軸登場的東埔溫泉季12月5日晚間有浴衣火把踩街，三大溫泉區分別推出免費入園、美食等吸引遊客泡湯。

南投縣擁有豐富溫泉觀光遊憩資源，分布北港溪、東埔、埔里三大溫泉區，泉質主要為碳酸氫鈉泉，縣府每年冬季辦理溫泉季，南投縣長林明溱今天對外宣傳表示，進入泡湯季節，南投三大溫泉區推出不同活動與優惠，讓遊客泡湯、吃美食、玩戶外踏青一日遊。

溫泉季21日由國姓鄉北港溪溫泉區打頭陣搶先起跑，泰雅渡假村推出當天上午11時前免門票入園優惠，現場還有溫泉美食品嚐與農特產展售；埔里溫泉季28日上午10時在鯉魚潭風景區天泉溫泉會館登場，免費開放戶外SPA池，並有產業導覽與DIY手作體驗。

縣府觀光處表示，壓軸登場的東埔溫泉區規劃豐富舞台表演與特色十足的祈福儀式，廣受遊客喜愛的穿浴衣持火把踩街12月5日晚間登場，將限量發放浴衣與火把，同時提供烤大豬、小米酒、麻糬等美食。

林明溱表示，縣府積極打造溫泉區附近景點，包括東埔溫泉區進行美化工程，根據東埔歷史文化在新落成的溫泉廣場打造「白鹿傳奇」地標，預計12月5日溫泉季活動當天啟用，相信可成為拍照打卡新熱點；另外還有國姓鄉「橋聳雲天」綠雕公園、鯉魚潭研議打造夜間表演場域，相信都可增添溫泉區旅遊元素。