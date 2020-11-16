快訊

調查局搞丟6公斤安毒 高層開鍘四官員

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中烏日第一座社會福利館今上梁 明年9月開幕營運

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市烏日第一座綜合社會福利館今天上梁，預計明年4月完工，9月開幕營運。圖／台中市政府提供
台中市烏日第一座綜合社會福利館今天上梁，預計明年4月完工，9月開幕營運。圖／台中市政府提供

台中市烏日第一座綜合社會福利館今天上梁，預計明年4月完工，9月開幕營運；未來1樓設置公托和兒童發展社區資源中心，2樓設置親子館，3樓設置家庭福利中心、婦女及新住民培力中心，提供整合性服務。

社會局長彭懷真指出，烏日是台中市重要的交通樞紐，社福館鄰近台鐵台中站、高鐵台中站及74號快速道路匝道口，交通便利，有利連結鄰近地區，因此在烏日區設置綜合社會福利館，具指標性意義，甚至能做為全國性福利服務資源交流場館與據點。

此外，社福館周遭為住商及文教區，未來也能滿足社區居民親子活動、幼兒照護、婦女培力需求。　

他說，烏日社福館總預算1億1912萬188元，衛生福利部前瞻基礎建設計畫補助5797萬元，台中市自籌6115萬188元，完工後1樓設置托嬰中心及兒童發展社區資源中心，預計提供50名嬰幼兒托育服務及兒童發展篩檢、通報、個案管理服務。2樓為親子館，提供親子圖書與教玩具借用；3樓為家庭福利服務中心和婦女及新住民培力中心。

台中市烏日第一座綜合社會福利館今天上梁，預計明年4月完工，9月開幕營運。圖／台中市政府提供
台中市烏日第一座綜合社會福利館今天上梁，預計明年4月完工，9月開幕營運。圖／台中市政府提供
台中市烏日第一座綜合社會福利館今天上梁，預計明年4月完工，9月開幕營運。圖／台中市政府提供
台中市烏日第一座綜合社會福利館今天上梁，預計明年4月完工，9月開幕營運。圖／台中市政府提供

親子 台中市 新住民

延伸閱讀

大里區農會喜迎百歲超佛心！捐2復康巴士回饋鄉里

影／中市275輛復康巴士做公益 愛心服務不打烊

台中議員開補冬宴 趁機衛教不要亂吃不明保健食品

老翁騎車要去北屯宮廟拜拜 深夜2時迷航到烏日問路

相關新聞

台中捷運搭乘便利 但停車場配套仍有不足

台中捷運今起試營運，據台中捷運公司統計，截至下午3時已有37572人搭乘，預計今天的搭乘人數有機會突破5萬人。初步看來，...

僅靠單線難賺錢 中捷出租車廂廣告進帳千餘萬元

台中捷運今起試營運，到傍晚為止，一整天吸引大批民眾搭乘，營運情況初步看起來不錯。但捷運公司先前已指出，在藍線尚未加入營運...

畢業80年校友家人代捐書送母校 清水大秀國小溫馨受惠

台中市清水區大秀國小一名日治時期畢業的校友蔡杉源，畢業至今已80多年，他重視教育也很感念母校的栽培，生前常與家人談起當年...

台中烏日第一座社會福利館今上梁 明年9月開幕營運

台中市烏日第一座綜合社會福利館今天上梁，預計明年4月完工，9月開幕營運；未來1樓設置公托和兒童發展社區資源中心，2樓設置...

台中捷運試營運 明道中學校長汪大久帶學生試乘

台中捷運綠線今起試營運，明道中學校長汪大久除了自己上午搭乘，下午放學也號召百位師生試乘，共同見證台中人歷史性的一刻，並認為這也是學生們長期以來推動「烏日綠捷生活圈」計畫的實現，他鼓勵大家「愛護環境，從每天上下學開始」。

影／南投溫泉季今開跑 三大溫泉區推活動祭優惠

「2020南投溫泉季－『浴』見幸福」今宣布開跑，而縣府整合地方產業特色分別推出「國姓北港溪溫泉嘉年華」、「i慢玩埔里溫泉...

中市議員施志昌爭取公車路線 新增繞駛土城東、北路

台中市議員施志昌今天拜訪統聯客運，反映台中外埔土城里長和居民的期盼，95路公車只行經土城路，在地居民希望能在末端繞駛外埔...

鹿港轉運站招商說明會 秀泰、新光影城都來了

彰化縣「鹿港轉運站新建營運移轉案」將公告招商，縣府今天在台北天成大飯店舉辦說明會，包括力麗集團、麗寶集團、晶華酒店以及新...

「彩蛋列車」行動廣告加大聲量 台中捷運預估千萬入袋

台中捷運綠線今天起試營運， 首日開始拚業績，5輛「彩蛋列車」提供企業廣告運行，列車「變裝」。中捷公司董事長林志盈指出，每...

南投路面「卡油」2個月沒人清 議員怒批太誇張

南投縣南崗工業區成功三路一帶從今年9月起，屢傳貨車漏油致騎士自摔事故，縣議員蔡宗智、簡賜勝等人針對路面油漬至今仍無人處理...

影／台中捷運試營運 雙北、竹、彰民眾一日輕旅行

台中捷運試營運首日，記者親自試乘時，在捷運上遇到鄭家三姊妹相約分乘高鐵、台鐵到台中輕旅行，還有黃姓婦人從彰化搭台鐵區間車...

南投埔里福興溫泉區聯外道路完工 局部開放通車

南投縣政府開發埔里鎮福興溫泉區取代廬山溫泉，園區基礎建設已完工，而為降低周邊交通衝擊，去年動工新闢聯外道路投76-1線因...

熱門新聞

台中捷運讚！沙鹿夫妻：半日遊變1小時好意外

終於有捷運了！台中捷運今試營運 學生、市民興奮搶搭

等了11年！台中捷運承載恩怨情仇 列車啟動台中軌道元年

台中捷運今起免費試乘1個月 民眾搶搭7點首班車寫歷史

大四生鐵道迷請假迎台中捷運首班車 卻誤搭測試車好遺憾

台中捷運試營運首日 市民：比高捷車廂大

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。