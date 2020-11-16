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台中烏日第一座社會福利館今上梁 明年9月開幕營運
台中市烏日第一座綜合社會福利館今天上梁，預計明年4月完工，9月開幕營運；未來1樓設置公托和兒童發展社區資源中心，2樓設置親子館，3樓設置家庭福利中心、婦女及新住民培力中心，提供整合性服務。
社會局長彭懷真指出，烏日是台中市重要的交通樞紐，社福館鄰近台鐵台中站、高鐵台中站及74號快速道路匝道口，交通便利，有利連結鄰近地區，因此在烏日區設置綜合社會福利館，具指標性意義，甚至能做為全國性福利服務資源交流場館與據點。
此外，社福館周遭為住商及文教區，未來也能滿足社區居民親子活動、幼兒照護、婦女培力需求。
他說，烏日社福館總預算1億1912萬188元，衛生福利部前瞻基礎建設計畫補助5797萬元，台中市自籌6115萬188元，完工後1樓設置托嬰中心及兒童發展社區資源中心，預計提供50名嬰幼兒托育服務及兒童發展篩檢、通報、個案管理服務。2樓為親子館，提供親子圖書與教玩具借用；3樓為家庭福利服務中心和婦女及新住民培力中心。
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