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台中捷運試營運 明道中學校長汪大久帶學生試乘

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中捷運綠線今起試營運，明道中學校長汪大久除了自己上午搭乘，下午放學也號召百位師生試乘，共同見證台中人歷史性的一刻。圖／明道中學提供
台中捷運綠線今起試營運，明道中學校長汪大久除了自己上午搭乘，下午放學也號召百位師生試乘，共同見證台中人歷史性的一刻。圖／明道中學提供

台中捷運綠線今起試營運，明道中學校長汪大久除了自己上午搭乘，下午放學也號召百位師生試乘，共同見證台中人歷史性的一刻，並認為這也是學生們長期以來推動「烏日綠捷生活圈」計畫的實現，他鼓勵大家「愛護環境，從每天上下學開始」。

明道中學指出，該校師生約有8000人，每日上下學校車最多達147輛同時進出，十分壯觀，但也造成空氣汙染及周邊交通擁擠等問題，一直是附近社區急需改善的議題。但是，捷運綠線距離明道中學最近的九德捷運站，步行僅需8、9分鐘，可以讓校車減少，有助減少空汙和節能減碳。

另外，該校學生陳紀伶、張定南、黃茂凱、陳茗凱關心烏日生活圈的交通及環保議題，特別提出「綠捷生活圈，我們來實現！」的學校生活圈整體改善計畫，並獲得109年「新世紀青少年高峰論壇」圓夢基金5萬元，目前正積極與台中市都發局、交通局、捷運局等密切接洽，期待實際改善烏日周邊交通狀況，以青年力量社會實踐。

據4位學生的校園問卷統計，約有近60%的師生願意改變通勤方式，估計將可減少約40%的汽車，明顯有助於改善附近交通及環境。但他們也指出，捷運雖開通，但周邊包含人行道、停車場、間接接駁工具如ibike等尚未完備，急需盡快推動改善，才能保障用路人安全，並增加搭乘意願。

汪大久說，學校近年來不斷推動聯合國SDGs17項指標，從全校親師生共讀共想、學生計畫提案、相關講座活動推廣等，潛移默化鼓勵同學們勇於提出問題、解決問題，善用青年的創造力，改變社會。明道全體親師生亦將一起總動員，支持青年計畫，實現家鄉改變。

台中捷運綠線今起試營運，明道中學校長汪大久除了自己上午搭乘，下午放學也號召百位師生試乘，共同見證台中人歷史性的一刻。圖／明道中學提供
台中捷運綠線今起試營運，明道中學校長汪大久除了自己上午搭乘，下午放學也號召百位師生試乘，共同見證台中人歷史性的一刻。圖／明道中學提供
台中捷運綠線今起試營運，明道中學校長汪大久除了自己上午搭乘，下午放學也號召百位師生試乘，共同見證台中人歷史性的一刻。圖／明道中學提供
台中捷運綠線今起試營運，明道中學校長汪大久除了自己上午搭乘，下午放學也號召百位師生試乘，共同見證台中人歷史性的一刻。圖／明道中學提供
台中捷運綠線今起試營運，明道中學校長汪大久除了自己上午搭乘，下午放學也號召百位師生試乘，共同見證台中人歷史性的一刻。圖／明道中學提供
台中捷運綠線今起試營運，明道中學校長汪大久除了自己上午搭乘，下午放學也號召百位師生試乘，共同見證台中人歷史性的一刻。圖／明道中學提供

台中捷運 青年 校車

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