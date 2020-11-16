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台中捷運搭乘便利 但停車場配套仍有不足

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中捷運今起試營運，據台中捷運公司統計，截至下午3時已有37572人搭乘，預計今天的搭乘人數有機會突破5萬人。記者黃寅／攝影
台中捷運今起試營運，據台中捷運公司統計，截至下午3時已有37572人搭乘，預計今天的搭乘人數有機會突破5萬人。記者黃寅／攝影

台中捷運今起試營運，據台中捷運公司統計，截至下午3時已有37572人搭乘，預計今天的搭乘人數有機會突破5萬人。初步看來，一整天下來試營運情況良好，民眾除了秩序良好，也都讚許「感覺台中真的跟以前不一樣了」但儘管如此，仍有人感覺部分車站周遭的停車位不足，以及民營停車場收費太貴等問題。

記者今親自搭乘觀察，民眾搭乘情形踴躍，一整天來試乘的人潮幾乎沒有斷過。不但台中本地居民試乘，還有民眾從北部、中部等其他縣市來體驗；大家秩序良好，連從捷運上看台中，也發現台中市的街景跟以前不一樣了。

但若想開車從文心崇德站搭捷運，停車會是個問題。因為，周邊雖然有幾個民營的路外停車場，但每小時收費都要40至50元，收費並不便宜，而路邊的停車格又太少。因此，騎機車前往或利用路口的ibike，會是較佳的選擇。

據台中捷運公司指出，今已有7個車站的地下停車場可以使用，其餘因與地主聯合開發，進度還沒趕上，而已開放的停車場僅水安宮有汽車停車場，餘均為機車停車場。

台中市政府交通局指出，市府正推動轉乘設施併建停車場方案，除了已啟用文心大業路口的地下停車場可與捷運綠線銜接外，捷運松竹站也規劃舊社立體停車場並於今年5月動工；豐原火車站旁的豐原轉運中心也將設置立體停車場，提供更多交通工具選擇，大幅提升轉乘便利性。

局長葉昭甫指出，配合捷運綠線年底通車，沿線將陸續規劃停車場，包括舊社立體停車場、鄰近松竹站的重劃區也將規劃平面停車場等。此外，路邊也將設置3000格停車格，滿足民眾停車需求，鼓勵大眾多搭乘捷運，推動低碳運輸。

台中捷運今起試營運，據台中捷運公司統計，截至下午3時已有37572人搭乘，預計今天的搭乘人數有機會突破5萬人。記者黃寅／攝影
台中捷運今起試營運，據台中捷運公司統計，截至下午3時已有37572人搭乘，預計今天的搭乘人數有機會突破5萬人。記者黃寅／攝影

台中捷運 停車場 台中市

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