影／南投溫泉季今開跑 三大溫泉區推活動祭優惠

「2020南投溫泉季－『浴』見幸福」今宣布開跑，而縣府整合地方產業特色分別推出「國姓北港溪溫泉嘉年華」、「i慢玩埔里溫泉季」、「玉山戀東埔情－東埔溫泉季」活動；另推出每人599元的「南投好湯暖心小旅行」，今也開放網路報名。

縣府指出，南投縣溫泉資源豐沛，坐擁國姓北港溪、信義東埔、埔里三大溫泉區，而其溫泉性質主要為碳酸氫鈉泉，屬於中性溫泉，有美膚及促進血液循環的作用，近年串連各地溫泉區，整合地方產業特色，行銷推廣縣內溫泉旅遊。

「2020南投溫泉季」今在縣府一樓大廳宣布今天開跑，而今年三大溫泉區分別規劃「北港溪溫泉嘉年華」、「i慢玩埔里溫泉季」、「玉山戀東埔情－東埔溫泉季」，還有「南投好湯暖心小旅行」，請民眾到南投來趟「浴｣見幸福的食泊暖湯之旅。

縣長林明溱說，「北港溪溫泉嘉年華」21日在泰雅渡假村登場，當天上午11時前入場享免門票優惠，現場有溫泉美食展示會和農特產展售；「i慢玩埔里溫泉季」28日在鯉魚潭風景區天泉溫泉會館，屆時將開放戶外spa池讓民眾免費體驗。

東埔溫泉季則在12月5日壓軸登場，而今年東埔活動除延續往年「浴衣火把踩街」，縣府今年更爭取前瞻計畫經費達3億元，重新美化當地景觀，架構易遊易行的友善旅徑，並邀設計大師蕭青陽打造「白鹿傳奇」地標，並於活動當天啟用。