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僅靠單線難賺錢 中捷出租車廂廣告進帳千餘萬元
台中捷運今起試營運，到傍晚為止，一整天吸引大批民眾搭乘，營運情況初步看起來不錯。但捷運公司先前已指出，在藍線尚未加入營運前都不可能賺錢，如何增加收入以維持營運是重要課題。而中捷截至目前出租5列車和其他站內廣告，初步收入千餘萬元，也歡迎有更多廠商合作。
「哇，車廂裡怎麼有海灘、蝦子、螃蟹和貝殼！」這是大鼎餐飲事業群包下中捷車廂和車體進行的彩繪列車，因為旗下事業有易鼎活蝦、中山招待所、厝秘功夫料理、墾丁貓鼻頭露營莊園，與活蝦、海邊有相關，因此就以這些為主題進行彩繪。
大鼎餐飲事業群負責人戴勝堂說，他們是中捷已出租的5列車中唯一經營餐廳的公司，也是台中的在地美食，感覺這樣的彩繪很接地氣，也希望藉著這些彩繪讓大家對大鼎餐飲事業群有進一步的認識。
他認為，一個城市要有捷運才能躍升為國際城市，同時，一個城市也要有美食才能躍升為美食之都，希望台中市在這兩者皆備之下，成為眾所矚目的國際都市。
據了解，除了大鼎餐飲事業群，還有foodpanda、大金冷氣、聲寶、三菱等廠商都因為看好台中捷運營運商機包下了車體做廣告，並配合今天試營運上路。這些經過彩繪的車體顯得頗為特殊，有許多民眾刻意想搭乘；從新竹來的鄭姓婦人看到foodpanda的列車經過，就興奮的趕緊拿出手機拍照留念。
至於也有人期待彩繪能更富創意和好看一些，中捷則解釋，因為車體已出租給廠商，如何設計呈現，就得尊重承租者自我的想法了。
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