畢業80年校友家人代捐書送母校 清水大秀國小溫馨受惠

台中市清水區大秀國小一名日治時期畢業的校友蔡杉源，畢業至今已80多年，他重視教育也很感念母校的栽培，生前常與家人談起當年求學時的辛苦及母校的培育之恩，雖已離世，家人仍不忘他的叮囑，期盼能對母校略盡棉薄之力，家人今天代他回母校捐錢買新書回饋。

清水區大秀國小圖書室，學校圖書志工運作已近30年，為了服務大秀國小的全體師生，圖書室每天每節下課開放讓學生自由借還書，也開放夜間的星光圖書館和寒暑假的假日圖書館，讓社區民眾和家長能進入學校的讀書室共享圖書資源。

校友蔡杉源的妻與子女說，為感念他母校的栽培之恩，發現母校共讀站成立後，有空間及設備，即使市府每年編列相當經費採購圖書，但仍欠缺，將對丈夫及父親的追思轉化成大愛，捐給母校10萬元買書，希望大家一起來為學生的閱讀盡一份心力。

他女兒蔡素娟今天說，父親從小在艱困的環境中長大，知道好的教育是未來發展不可或缺的基石，特別重視子女的學習，透過閱讀，可以讓孩子學習到知識、品格及感恩。