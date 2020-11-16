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鹿港轉運站招商說明會 秀泰、新光影城都來了

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
「鹿港轉運站新建營運移轉案」規劃開發近1公頃轉運站基地，集結公車站、旅館、停車場、商場和美食街、影城等複合式交通轉運設施。圖／彰化縣政府提供
「鹿港轉運站新建營運移轉案」規劃開發近1公頃轉運站基地，集結公車站、旅館、停車場、商場和美食街、影城等複合式交通轉運設施。圖／彰化縣政府提供

彰化縣「鹿港轉運站新建營運移轉案」將公告招商，縣府今天在台北天成大飯店舉辦說明會，包括力麗集團、麗寶集團、晶華酒店以及新光、秀泰影城都派員參加，業者關心未來影城、商場以及飯店的實際配置，也詢問捷運是否會到彰化甚至延伸到鹿港，以便在蓋建物時預留空間。

「鹿港轉運站新建營運移轉案」規劃開發近1公頃轉運站基地，集結公車站、旅館、停車場、商場和美食街、影城等複合式交通轉運設施，以BOT方案經營預計12月份正式公告招商，明年完成綜合評選與簽約，簽約後4年內興建完成並開始營運。

今天有多家企業出席說明會，縣府與廠商充分溝通，彰化縣府工業處長林漢斌說，許多經驗豐富的影城、飯店集團都派人到場了解，因目前縣府訂的許可年限是50年，有業者提出若營運良好是否可有再延長20年的機制，業者也可提出關於影城、商場、美食街等配置規劃，也有業者擔心在地客運業者的整合問題，這部分縣府會協調運作。

在場業者都關心捷運延線是否會到鹿港，一方面硬體要規劃空間，另一方面評估未來是否真能有充足的來客數及商機。

彰化首座複合型轉運站，彰化縣長王惠美相當關心，今天親自主持說明會，她表示，鹿港生活圈包括鹿港及鄰近的福興、埔鹽、和美、芳苑等，總計約有30萬人，每年觀光人潮達800萬人次，鹿港轉運站將採BOT促參案模式進行招商，興建地下2層汽車停車場，1樓為客運轉運車站，規劃9座大客車月台，2到10樓規劃旅館、商場、影城等附屬事業，預估可帶動民間投資18億元。

彰化鹿港轉運站BOT案招商說明會，彰化縣長王惠美特地北上主持。圖／彰化縣政府提供
彰化鹿港轉運站BOT案招商說明會，彰化縣長王惠美特地北上主持。圖／彰化縣政府提供
彰化鹿港轉運站BOT案招商說明會，第一場在台北天成飯店舉行，業者踴躍。圖／彰化縣政府提供
彰化鹿港轉運站BOT案招商說明會，第一場在台北天成飯店舉行，業者踴躍。圖／彰化縣政府提供
彰化鹿港轉運站BOT案招商說明會，第一場在台北天成飯店辦理。圖／彰化縣政府提供
彰化鹿港轉運站BOT案招商說明會，第一場在台北天成飯店辦理。圖／彰化縣政府提供

鹿港 捷運

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